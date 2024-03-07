人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

▲人妻被抓包外遇，擁抱與親吻男講師，神解釋「那是類精神醫療」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名人夫2023年發現高姓妻子疑似有外遇，因此委託了徵信社調查妻子的蹤跡，不料真的抓包妻子與一名大學男講師有染，兩人還多次在公開場所親吻或擁抱，甚至還多次出入汽車旅館，氣得他決定提告2人求償200萬元。士林地院法官審理後，判處高女與講師須賠償人夫60萬元，可上訴。

根據判決書指出，人夫2015年與高女結婚，婚後2人育有1女，不料雙方後來感情生變，雙方2023年4月某日吵架後，高女聲稱要住在某大學宿舍（高女是某大學行政人員）不回家，然而當他去學校找人時，卻發現高女待在某男講師的辦公室，才驚覺妻子疑似出軌。

人夫事後找了徵信社調查妻子，發現妻子明明還沒有跟他離婚，卻多次在公共場所與男講師做出牽手、擁抱與親吻等親密行為，甚至還3度出入汽車旅館。人夫2023年6月受不了，決定在汽車旅館與2人當場對質，沒想到事後高女還變本加厲直接不再回家，讓他決定調解離婚並提告2人求償200萬元。

高女則主張，她與人夫2023年4月就開始分居，並共同簽署了離婚協議書，顯示人夫已無意維繫婚姻，且對方找徵信社跟監，嚴重侵害兩人隱私，證據應不具正當性，至於她與講師只是一般朋友，她當時罹患憂鬱，講師的行為是實施類精神醫療處置，況且講師不知道2人未辦理登記離婚，主觀上亦無不法侵權故意。

對此，士林地院法官認為，人夫拿出的影像地點均在大學內、街道或賣場等公開場所，難認過度侵害隱私，手法尚符比例原則，且縱使雙方感情破裂，影象中的行為仍發生在婚姻存續期間，兩人的行為確實已侵害人夫配偶權，而「類精神醫療處置」更是臨訟杜撰飾詞，審酌後判處高女、講師須連帶賠償人夫60萬元。