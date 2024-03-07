　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

▲▼約炮,約砲,撿屍,風俗,情侶,喝酒,男女。（圖／CFP）

▲人妻被抓包外遇，擁抱與親吻男講師，神解釋「那是類精神醫療」。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名人夫2023年發現高姓妻子疑似有外遇，因此委託了徵信社調查妻子的蹤跡，不料真的抓包妻子與一名大學男講師有染，兩人還多次在公開場所親吻或擁抱，甚至還多次出入汽車旅館，氣得他決定提告2人求償200萬元。士林地院法官審理後，判處高女與講師須賠償人夫60萬元，可上訴。

根據判決書指出，人夫2015年與高女結婚，婚後2人育有1女，不料雙方後來感情生變，雙方2023年4月某日吵架後，高女聲稱要住在某大學宿舍（高女是某大學行政人員）不回家，然而當他去學校找人時，卻發現高女待在某男講師的辦公室，才驚覺妻子疑似出軌。

人夫事後找了徵信社調查妻子，發現妻子明明還沒有跟他離婚，卻多次在公共場所與男講師做出牽手、擁抱與親吻等親密行為，甚至還3度出入汽車旅館。人夫2023年6月受不了，決定在汽車旅館與2人當場對質，沒想到事後高女還變本加厲直接不再回家，讓他決定調解離婚並提告2人求償200萬元。

高女則主張，她與人夫2023年4月就開始分居，並共同簽署了離婚協議書，顯示人夫已無意維繫婚姻，且對方找徵信社跟監，嚴重侵害兩人隱私，證據應不具正當性，至於她與講師只是一般朋友，她當時罹患憂鬱，講師的行為是實施類精神醫療處置，況且講師不知道2人未辦理登記離婚，主觀上亦無不法侵權故意。

對此，士林地院法官認為，人夫拿出的影像地點均在大學內、街道或賣場等公開場所，難認過度侵害隱私，手法尚符比例原則，且縱使雙方感情破裂，影象中的行為仍發生在婚姻存續期間，兩人的行為確實已侵害人夫配偶權，而「類精神醫療處置」更是臨訟杜撰飾詞，審酌後判處高女、講師須連帶賠償人夫60萬元。

ET快訊
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
小六童被嗆　當場拿刀割同學
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

半夜「下體怪怪的」竟是同房獄友動手　他5天被弄7次崩潰提告

川普超級星期二才大勝　再獲參議院共和黨領袖表態力挺

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

空中芭蕾、無限暢飲？台灣凶宅「獨特6代號」曝光　神人全解答

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

大陸麥當勞新品「10個吃9個拉」！一票人慘腹瀉嘔吐：吃進醫院了

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

他「自帶便當」要求微波遭拒！嗆超商店員要客訴：幫一下會少塊肉？

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

北市府販毒女科員正面曝　熱愛健身秀火辣體態

即／陸軍下士陳屍集集攔河堰　頸部有多處刀傷

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

中風男醫師隔空看病害生殖器被切除

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

即／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落

更多熱門

相關新聞

喊人夫老爺！小三辯：他酷似肯德基爺爺

喊人夫老爺！小三辯：他酷似肯德基爺爺

新北一名醫師娘發現丈夫偷吃女助理教授，兩人不僅溫馨接送、共同出遊，女助理教授還甜蜜喊丈夫「老爺」，讓正宮怒告女助理教授求償100萬元。在審理時，女助理教授辯稱會喊醫師「老爺」，是因為他長得酷似「肯德基爺爺」，不過法官不採信，依侵害配偶權判賠10萬元。可上訴。

已婚校長偷吃女師害懷孕　買兇殺人一屍2命

已婚校長偷吃女師害懷孕　買兇殺人一屍2命

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

老公出軌　印尼人妻趁他睡著持刀斷根

老公出軌　印尼人妻趁他睡著持刀斷根

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

人夫要求驗小孩DNA　老婆私下竟這樣做

關鍵字：

婚外情出軌

讀者迴響

熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

「一輩子不缺錢」星座Top 3

粉絲爆氣質疑「IU演唱會蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

即／美股三大指數上漲　台積電ADR突破141美元

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面