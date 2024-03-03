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優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰：什麼心態

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲老公與女同事固定「下班開完房間各自回家」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「到底什麼心態？」一名人妻傷心透露，大家都說老公是好好先生，但對她總是冷暴力，儘管照常時間下班、煮飯，假日也都窩在家裡，依舊被原PO抓到老公偷吃年輕女同事，「中午一起吃飯，下班開完房間各自回家。」由於老公堅持沒有外遇，讓原PO崩潰喊話「感覺不想放棄家庭，但也不願結束外面快活的日子？」

一名女網友在Dcard表示，老公是人人稱讚的好先生、好爸爸，每天一如往常下班回家，會幫忙煮飯洗衣服，但對原PO的態度卻180度大改變，「不再對我有興趣、不願意帶我跟孩子出門、手機換了、不再讓我知道密碼。」

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事實上，原PO握有出軌的證據，但老公矢口否認外遇，加上原PO想保住這段婚姻，「我們就可以恢復感情，也不用攤開這麼難看...」無奈老公依舊偷吃女同事。

原PO說，老公是公司主管，不胖不禿、外型不太老，偶爾會加班2小時，假日基本上足不出戶，彷彿時間管理大師，而小三是年輕女同事，「中午一起吃飯，下班開完房間各自回家，知道他已婚有小孩。」

對於老公冷暴力又出軌的行徑，讓原PO活得很痛苦，「到底該怎麼辦，他對我父母孝順、跟小孩很好，現在的我也不敢戳破他...他到底什麼心態，感覺不想放棄家庭，但也不願結束外面快活的日子？」

底下網友搖頭直呼，「你要攤牌，都有證據了，證據是談判的好利器」、「1.找證據、2.把自己變漂亮」、「因為他不離婚，還可以繼續享受偷吃小三」、「務必讓他淨身出戶」、「你是生子機器+免費保母+顧公婆，外面那個是滿足性慾跟情慾，他最愛的是自己 」、「去做伴侶諮商吧」。

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