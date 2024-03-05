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社會 社會焦點 保障人權

偷吃主任醫師甜喊老爺！女助理教授挨告辯：他酷似肯德基爺爺

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北一名女助理教授和醫師發展婚外情挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名醫師娘發現丈夫偷吃女助理教授，兩人不僅溫馨接送、共同出遊，女助理教授還甜蜜喊丈夫「老爺」，讓正宮怒告女助理教授求償100萬元。在審理時，女助理教授辯稱會喊醫師「老爺」，是因為他長得酷似「肯德基爺爺」，不過法官不採信，依侵害配偶權判賠10萬元。可上訴。

正宮表示，她和醫師結婚40餘年，醫師2017年間在某大學附設醫院擔任主任醫師兼任老師，而小三則是同大學助理教授，她無意間從丈夫手機看到兩人對話訊息，發現從2021年7、8月間，小三竟喊丈夫「老爺」多達20多次，除了早上、晚上、半夜互相問好外，還相約煮飯、買飯、共進午餐，接送小三也多達10幾次。

正宮指出，兩人對話有「抱抱」、「弟弟也要忍耐」、「按到最深處」、「有機會煮（大腸）給老爺」等露骨話語，經她和丈夫多次爭執，丈夫也承認和小三交往8個月了，並簽下悔過自白書。

正宮認為，她取得丈夫手機內容後要求小三道歉，並寄給大學系主任揭發小三和章夫婚外情後，遭小三提告恐嚇、加重毀謗，已被台北地檢署調查不起訴，而不起訴書也認定丈夫和小三交往超出一般朋友，這些都讓她承受極大壓力，沒有高額賠償金就不能撫平她的身心，向小三求償100萬元。

全案審理時，小三表示和人夫並無超出同事、朋友關係，她因久居澳洲，對中文詞語所引申的含意，並無認識，她因人夫外形酷似「肯德基爺爺」才叫他「老爺」，而所謂「抱抱」只是貼圖，因她不會騎機車，才經常拜託同事接送。

法官檢視相關證據，包含人夫事後雖證稱被正宮脅迫寫下自白書，裡面內容有誤，但人夫也曾在訊息中向正宮承認多次到學校接送小三、共遊虎頭山、去彰化3次，並一再向正宮道歉，判定小三侵害配偶權，應賠償10萬元。可上訴。

▲▼肯德基。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小三認為人夫長得很像肯德基爺爺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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