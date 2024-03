店家通知中157萬大獎　夫妻崩潰「找不到彩券」3個月後發生奇蹟

▲男子被恭喜中獎,卻找不到彩券。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州一對夫妻前去商店購物時,突然被店老闆恭喜中5萬美元大獎(約台幣157萬元),讓他們一頭霧水,後來才發現是自己之前買的彩券中獎,可是他們找遍家中卻到處都沒有發現彩券,讓他們每天活在自責中長達3個月。

男子馬克(Mark Perdue)去年10月30日在常去的商店買了一張威力球彩券(Powerball),然而他卻完全把這件事忘掉,一周後再去同間商店,突然被老闆恭喜中大獎。

Luck struck twice for a Kentucky couple who thought they lost a winning Powerball ticket https://t.co/TrhenEP4wU