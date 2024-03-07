店家通知中157萬大獎　夫妻崩潰「找不到彩券」3個月後發生奇蹟

▲男子被恭喜中獎，卻找不到彩券。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一對夫妻前去商店購物時，突然被店老闆恭喜中5萬美元大獎（約台幣157萬元），讓他們一頭霧水，後來才發現是自己之前買的彩券中獎，可是他們找遍家中卻到處都沒有發現彩券，讓他們每天活在自責中長達3個月。

男子馬克(Mark Perdue)去年10月30日在常去的商店買了一張威力球彩券(Powerball)，然而他卻完全把這件事忘掉，一周後再去同間商店，突然被老闆恭喜中大獎。

Luck struck twice for a Kentucky couple who thought they lost a winning Powerball ticket https://t.co/TrhenEP4wU — JET/FOX/YourErie.com (@JET24FOX66) March 7, 2024

馬克表示，當下他覺得很莫名其妙，進一步詢問發現，老闆因為商店開出5萬美元大獎，查閱監視器後發現他就是購買者。馬克與妻子得知消息後，立刻衝回家尋找彩券，然而找了3個多月卻一無所獲。

馬克的妻子表示，「我們自責了3個多月，因為我以為我們一定是不小心把那張彩券扔掉了」。沒想到天無絕人之路，馬克今年2月為了工作檢查公司車時，竟然在車內找到那張不小心從他口袋掉出來的彩券。

這對夫妻隔天開心前往彩券公司領獎，最後選擇一次性領取獎金，扣稅後金額為36,000美元（約台幣113萬元），他們計畫用這筆錢支付一些帳單，未來還有可能去旅行。