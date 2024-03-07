深夜透天厝火災濃煙狂竄　8顆住警器救屋主全家5人

▲台南市北門區三光里1戶透天厝凌晨發生火災，屋主睡夢中聽到家中住宅用火災警報器鳴叫，趕緊逃生及叫醒家人，消防人員並冒險及時救出受困4人，全家5人均安。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北門區三光里1戶透天厝7日凌晨突生火災，屋主睡夢中聽到家中住宅用火災警報器鳴叫，趕緊起床即發現一樓廚房起火屋內充滿濃煙，其即快速朝戶外逃生，並大聲呼叫樓上的家人逃生，但居住於2樓及3樓的妻兒4人卻因濃煙煙囪效應上狂竄致無法下樓逃生，只能關閉房門在2樓及3樓的房間內等待消防隊救援。

台南市消救災救護指揮中心接獲屋主報案後，立刻派遣26車54人趕往搶救，消防員抵達後立即架梯破壞門窗，先行將受困2樓濃煙中的2名小朋友救出，同步指派搜救小組由一樓進入屋內及由一樓車庫上方架設美式梯及掛梯，趕緊將受困於3樓狀況危急的媽媽及1名幼兒利用消防梯救下，全家5人均平安。

消防局李明峯局長表示，這位屋主相當具有防災概念，其在自家透天厝1至3樓的所有居室、走道共計安裝了8顆住警器，所以才能睡眠中，也可以在第一時間藉由住警器的警報聲獲知火災發生，才能快速逃生及呼叫家人進行避難，進而確保了自己全家5人的生命安全。

市長黃偉哲呼籲，全國住宅火災起火原因第1名的原因就是電器因素、第2名為炊事不慎，所以請民眾在寒流來襲氣溫驟降時，須特別注意電暖器及電熱毯等高功率電器的使用安全，並注意延長線不要過負載使用。同時，如在家中炊事煮食，亦應養成「人離火熄」習慣，並選用具有熄火安全裝置、溫度感知功能或使用時間異常遮斷功能爐具，來保護全家的生命財產安全。