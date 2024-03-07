瀕危草鴞受二仁溪遊蕩犬攻擊致雛鳥死亡　保育團體發表共同聲明

▲瀕危草鴞受台南遊蕩犬侵擾攻擊，致雛鳥死亡，全國保育團體發表共同聲明。（圖／游崇瑋提供）

記者林東良／台南報導



台南市野生動物保育學會在二仁溪畔進行草鴞棲地生態調查時，記錄到草鴞育雛巢位受遊蕩犬侵擾攻擊，導致4隻來不及長大的雛鳥死亡，影像記錄可見結群7隻遊蕩犬都未戴項圈，但體格健壯，顯示極可能有人定期餵養。這些犬隻攻擊草鴞並非為了覓食，而是在營養良好且體力充足的狀態下，表現出狩獵天性。



保育團體指出，草鴞為一級保育類野生動物，在台灣數量不超過500隻，對於遊蕩犬群攻擊野生動物的事件發生在草鴞身上，保育團體對此極為痛心且深感遺憾，不只憂心此瀕危物種的存續，更掛慮該地生態環境的健全。



回顧去年由農業部所推行的【原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案計畫】，保育團體當時便不斷呼籲中央應進行短中長期的規劃，以真正解決日益嚴重的遊蕩犬氾濫問題，否則試辦計畫無法達成預期效果，數千萬經費終將付諸流水。

自2023年9月開始執行試辦計畫以來，至今已過了6個月，所有關心試辦計畫的民眾與團體，卻無從得知試辦計畫具體的執行方式及執行成效如何，保育團體多次向執行試辦計畫的縣市政府詢問計畫未果，無法對試辦計畫給予建議或有效監督，實屬遺憾。

保育團體表示，此次草鴞受遊蕩犬騷擾、攻擊已證據確鑿，然野外環境多元且幅員廣大，野生動物被犬隻攻擊很難記錄到確切的影像證據，因此保育團體認為遊蕩犬侵擾草鴞事件絕非個案，實際上必定有更多未被記錄到的案例在野外發生。

對於台南市政府僅回應二仁溪南岸為高雄市政府管轄範圍，並將問題導向棲地破壞而刻意忽略遊蕩犬在野外環境造成的危害，未積極提出具體改善方針，僅表示看守所空間已飽和，如此消極推託的態度恐讓事態益趨惡化。

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保育團體對於試辦計畫以及此次的草鴞事件，共同聲明團體對農業部提出以下訴求：一、政府資訊公開：試辦計畫的執行方式及執行成效應公開透明以供檢視，並與生態專家、具利害關係之野生動物保育團體及地方縣市政府定期檢討修正策略。

二、全盤檢討和規劃：對於試辦計畫及不斷發生的遊蕩犬攻擊野生動物事件進行通盤檢討，研擬短中長期規劃，並邀集相關專家學者共同討論參與。三、整合資源和擬定對策：草鴞棲地橫跨台南市、高雄市與屏東縣，應針對草鴞棲地的遊蕩犬問題提出整體改善規劃，勿讓地方政府單打獨鬥。四、重點政策推動：農業部應要求林保署依各級生態保護區及保育類野生動物熱區公告禁止餵養區域，未來進一步以全面禁餵為目標推動相關政策。

對於此次的草鴞事件，保育團體共同聲明對台南市政府與高雄市政府提出以下訴求：立即展開於草鴞與野生動物出沒熱點，廣設禁止餵食宣導牌，避免任何遊蕩犬群聚集在野生動物的重要棲息環境中。

各市府動保處有責任協助提昇大眾正確的動保觀念，應積極透過講座、活動、文宣品發送與張貼等，運用各種管道與方式進行社會溝通，讓民眾理解餵食不但幫助不到遊蕩犬，更會加大疫病傳播風險，並延伸出對野生動物的更大傷害。積極推動禁止餵食相關規範，納入地方自治條例並規劃人力落實執行。積極使看守所運作正常化，並加強推動看守所認領養業務，以活化看守所收容與送養量能。

保育團體強調，於2023年6月進行連署，得到近2萬名連署人，包含獸醫師與各領域專家學者，以及300個團體支持；2023年10月29日更因此議題引發學界與民間超過4000人上街陳情。



在此，保育團體要再次呼籲政府，遊蕩犬管理應包含獸醫專業、動物福祉專業與生態專業，對於目前的管理政策應全面檢討，定期修正。我們也要再次強調遊蕩犬管理政策應多管齊下，除了絕育與飼主責任外，禁止餵食尤為重要，以防遊蕩犬毫無限制地聚集、繁殖。遊蕩犬問題不只是野生動物保育的問題，也是犬本身動物福祉的問題，更是人民生命財產安全的問題，期待政府能正視並務實地解決問題。



共同聲明團體：台灣野生動物救傷與保育學會、台北市蝙蝠保育學會、台灣石虎保育協會、台灣永續聯盟、行墨有限公司、社團法人中華民國野鳥學會、社團法人台北市野鳥學會、社團法人台南市野鳥學會、社團法人台灣野鳥協會、社團法人台灣偵搜犬協會、社團法人台灣猛禽研究會、社團法人台灣蝙蝠學會、社團法人台灣蠻野心足生態協會、社團法人花蓮縣野鳥學會、社團法人高雄市野鳥學會、社團法人桃園市野鳥學會、社團法人台灣野灣野生動物保育協會、社團法人台灣蜻蜓學會、宜蘭縣環境保護聯盟、金門縣野生動物救援暨保育協會、東海大學米克斯動物關懷社、屏東縣野鳥學會、屏科大鳥類生態研究室、挺挺動物應援團（挺挺網路社會企業）、為野生動物而走行動聯盟、高雄市蝙蝠保育學會、黃金蝙蝠生態館、台中市野生動物保育學會、台南市野生動物保育學會、台灣爬行類動物保育協會、台灣穿山甲保育協會、中華鯨豚協會。



共同聲明個人：國立台灣師範大學生命科學系 林思民教授、國立屏東科技大學野生動物保育研究所 孫敬閔助理教授、國立台北大學法律學系 張惠東助理教授、國立嘉義大學生物資源學系 蔡若詩助理教授、國立清華大學清華通識教育中心 顏士清助理教授、李後賓。