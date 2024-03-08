嬤吃辣鍋貼想掛急診　孫問「蘇丹紅吃多少會致癌」？營養師解答

記者黃翊婷／綜合報導

蘇丹紅辣椒粉食安問題持續延燒，有網友在PTT發文提問，家中阿嬤日前吃到辣味鍋貼，現在著急要去掛急診，「蘇丹紅吃多少會致癌？」營養師高敏敏解答，蘇丹紅目前無明確證據會對人體致癌，也不具有立即毒性效果，但要注意，食用過量恐怕會造成肝腎功能受損、皮膚過敏等問題。

▲蘇丹紅食安風波引發社會關注。圖為辣椒粉。（示意圖／CFP，非問題產品。）

該網友7日在PTT八卦板以「蘇丹紅吃多少會致癌？」為題發文，表示阿嬤日前吃到某連鎖店的辣味鍋貼，近日新聞報導蘇丹紅辣椒粉等問題，阿嬤說要去醫院掛急診，讓他不知道該怎麼辦才好。

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文章公開之後掀起其他網友討論，大家紛紛留言表示，「沒證據顯示會致癌，不過傷腎跟肝是一定的」、「不想吃也會吃到」、「應該要吃個100公斤」、「跟她說香腸、紅肉致癌性更高」、「都不知道吃了多少年」。

▲含蘇丹紅的辣椒粉目測較鮮豔，會染手。（圖／彰化縣衛生局提供）

而關於這個問題，營養師高敏敏日前曾在臉書發文解答，內容提到，蘇丹紅是人工合成的染料，動物或細胞實驗發現會致癌及突變，屬於非法添加物，雖然目前無明確證據會對人體致癌，也不具有立即毒性效果，但食用過量恐怕還是會造成肝腎功能受損、皮膚過敏等問題。

高敏敏建議，如果想要避免吃到蘇丹紅，可以參考以下5點：

1、選擇商家：選擇信譽良好、通過多項食品認證的食品商家購買。

2、檢查標示：購買前仔細閱讀食品成分表，盡量少買來路不明、成分無標示的食品。

3、觀察外觀：避免顏色過於鮮豔或售價過低的食品。

4、分散風險：不要限定購買特定品牌或食物。

5、均衡飲食：不要只吃特定食物，盡量選擇多樣化、多種配色、原型食物。