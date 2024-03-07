青辣椒粉也有蘇丹紅！北市追查「統隆」製成白胡椒粉流向9縣市

▲青辣椒粉檢出蘇丹紅色素，北市政府衛生局後續稽查發現統隆製成「F0108優-白胡椒粉」。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉影響持續擴大！保欣公司連青辣椒粉也被檢出蘇丹色素3號，北市衛生局今（7）日晚間說明，調查下游廠商有2家位於北市，除先前已經因紅辣椒粉涉案的「濟生股份有限公司」，還有一家「統隆企業有限公司」，初步瞭解統隆將青辣椒粉製作為「F0108優-白胡椒粉」，下游包含6都在內共9縣市；至於濟生公司目前尚未提供青辣椒粉相關製成產品及流向，衛生局限期明日下午5點之前提供，否則將開罰。

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▲青辣椒粉檢出蘇丹紅色素，北市政府衛生局後續稽查統隆公司。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局昨（3/6）日晚間接獲新北市政府衛生局通知該市保欣企業有限公司進口「青辣椒粉（有效日期：2026/10/04）」檢出蘇丹色素3號4 ppb （標準：不得檢出），查下游商公司登記地位於台北市轄內有2家，分別為「統隆企業有限公司」及「濟生股份有限公司」。

北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，統隆公司使用該批原料製成「F0108優-白胡椒粉」（有效日期：20251123、20251125、20251129、20251212、20251213、20251214）計1萬3,140盒，該公司無直接零售且已全數售出，下游縣市包含台北、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、台南、高雄、花蓮。

再查統隆公司有問題產品販售予台北市轄內僅錦松行銷有限公司1家食材供應商，案內效期產品已全數販售予零售商，統隆公司及錦松公司已逐一通知下游店家全面下架，北市衛生局除已通知各縣市政府衛生局依權責命轄區業者進行回收外，另已要求統隆公司應妥善處理並辦理退貨相關事宜。

北市衛生局提醒，消費者若有購買「F0108優-白胡椒粉」請立即停止食用，並攜帶商品至原購買通路辦理退貨作業，另，統隆公司亦提供消費者退貨專線電話（02）2892-9176。

至於濟生公司，林冠蓁表示，到今天為止尚未提供該批原料製成產品及流向，已命業者於明（3/8）日17時前提供，如屆期無故未提供者，已涉違反食品安全衛生管理法第47條第11款及第12款規定，規避、妨礙、拒不提供資料可處新台幣3萬元至300萬元

▲北市政府衛生局稽查檢出蘇丹紅的朝天椒細粉。（圖／北市衛生局提供）

另，台南市政府衛生局昨（3/6）日通知該市新光洋菜企業股份有限公司販售之「朝天椒細粉（規格300g/包，效期：2026.01.03）」、「朝天椒（規格600g/包、效期：2026.01.03）」分別檢出蘇丹色素3號5 ppb及6ppb（標準：不得檢出），產品銷售至台北市轄內計4家業者，分別為「益昌實業有限公司」、「景發雜糧行」、「正豐行」、「南北什糧行」，皆販售給不特定散客，台北市衛生局接獲通知立即要求上述業者下架相關產品並應張貼公告告知消費者相關訊息，分別已下架15包、43包、7包及3包，總計下架68包。