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校園禁止未成年師生戀！性平三法新制今上路　權勢性騷最重關3年

▲▼襲胸,性侵,性騷擾,渣男,色狼。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲性平三法新制於38婦女節上路，涉及權勢性騷最重可關三年。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者張乃文／台北報導

《性騷擾防治法》、《性別平等教育法》、《性別平等工作法》新制今（8）日上路。有關《性別平等教育法》新制中，考量師生權勢不對等及未成年學生心智發展尚未成熟，條文明定學校師長不得與未成年學生發展親密關係。《性防法》新制則規範，若涉及權勢性騷，最重可關3年，且刪除單純科處罰金規定。

性平三法今上路，其中《性騷擾防治法》新制重點如下：

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1.申訴期限再延長：一般性騷擾於知悉事件後2年內，或自性騷擾事件發生之日起5年內提出；權勢性騷擾於知悉事件後3年內，或自性騷擾事件發生之日起7年內提出；未成年被害人可延長至成年後3年內提出。

2.加重行為人處罰：行政罰鍰最高可處60萬元，並延長裁處時限為自申訴時起3年內裁處；刑事責任處2年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣10萬元以下罰金；權勢性騷加重其刑至1/2，刪除得單純科處罰金規定；民事責任部分，權勢性騷擾法院得酌定損害賠償額1至3倍懲罰性賠償金。

3.調解程序明確化：任一方當事人均得提起調解，但權勢性騷不得調解；調解期間，除被害人得聲請停止調查外，申訴調查程序繼續進行等。

4.簡化申訴程序：直轄市、縣(市)審議會得主動重行調查，不需當事人提再申訴。

5.定明場所主人具體糾正及補救措施：場所主人於所屬場所有性騷擾事件發生者，應注意被害人安全及隱私保護、協助被害人申訴並保全相關證據等相關措施。

6.受理窗口明確化：行為人有所屬政府機關(構)、部隊、學校者向該所屬單位申訴；行為人為最高負責人或僱用人則向直轄市、縣(市)主管機關申訴；其他向警察機關申訴。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲性別平等教育法新制規定，明文禁止師生戀。（示意圖／取自CFP）

《性別平等教育法》新制重點如下：

1.考量師生權勢不對等及未成年學生心智發展尚未成熟，條文明定「學校師長不得與未成年學生發展親密關係」，若為成年學生，則校長或教職員工「不得利用不對等權勢關係發展親密關係」。

2.原性平法適用範圍為公私立各級學校，新制將軍事學校、預備學校、警察各級學校及少年矯正學校納入性平法適用範圍。另外，實習場域之實習指導人員納入教師定義，且將學生事務創新人員納入職員、工友定義。

3.若當事人之法定代理人若不能或難以行使親權或監護權，較無法協助當事人進行權益主張，參考「特殊教育法」規定，原權益主張者除當事人、法定代理人外，本次修法增訂「實際照顧者」。

4.保護學生權益，加嚴行為人處置措施，增訂行為人為學校校長、教師、職員或工友，學生因校園性別事件受有損害者，行為人應負損害賠償責任，法院得因被害人之請求，依侵害情節，行為人為教職員工，酌定損害額一倍至三倍之懲罰性賠償金；行為人為校長，得酌定損害額三倍至五倍之懲罰性賠償金。

《性別平等工作法》新制則是載明「權勢性騷擾」定義，若最高負責人或僱用人經地方主管機關認定有性騷擾者，處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，但違反情節輕微，經向被害人道歉並獲致接受者，得減輕或免除其處罰。若被申訴人是最高負責人或僱用人，申訴人得在地方主管機關調查期間，申請調整職務或工作型態至調查結果送達雇主之日起30天內，雇主不得拒絕，若違反該規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

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