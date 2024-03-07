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快訊／南投狼校長性侵10童還找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院今通過劉育成彈劾案。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

南投大鞍國小校長劉育成去年被踢爆，擔任教師期間對多位國小女童伸出狼爪，監察院今（7日）通過彈劾案，全案移送懲戒法院審理。彈劾文案指出，調查認定劉育成行為對共10名國小學生構成性侵害、對3名學生構成性騷擾，調查過程中更透過民代施壓，惡性重大，已令師道蒙塵。

去年6月時任立委蔡培慧陪同受害者召開記者會，踢爆大鞍國小校長劉育成擔任教師時期，對多位國小女童伸出狼爪，甚至在學校大開後宮，同時找多位女童做「女友」，受害者多達數十位，監察院、地檢署隨即介入調查，監察院今通過監委葉大華、王麗珍、張菊芳所提之南投縣竹山鎮大鞍國小校長劉育成彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出劉育成有4點違失：

一、對未滿14歲之十餘名任教學校學生性侵害、性騷擾：2023年6月間，因學生出面吹哨揭露劉育成擔任南投縣雲林國小、延平國小教師時，有對其等強吻、撫摸、擁抱等不當行為，南投縣政府遂啟動清查，截至2023年12月接獲被害資訊累計29件。

其中經南投縣政府性別平等教育委員會（下稱南投縣性平會）調查認定劉育成行為對雲林國小3名學生、延平國小6名學生及過溪國小1名學生構成性侵害，對大鞍國小3名學生構成性騷擾。

另一方面，南投地檢署亦以劉育成涉犯妨害性自主罪，對其提起公訴，並於2023年12月19日移送法院審理中。

彈劾文顯示，劉育成長期在家長間營造良好形象也善於結交權力人士，使其博取家長信任，於任職期間利用教學、關懷學生之名義與機會，加害學生，甚至利用與學生之間年齡及權力不對等關係，發展師生戀或違背學生意願與學生發生性行為，均令學生創傷嚴重。

二、在相關機關調查期間意圖干擾調查、犯後態度不佳：
劉育成在調查期間，無視南投縣政府告知之「遠離校園及疑似被害人」函令，不僅仍試圖指揮校務，甚至透過民意代表施壓學校及南投縣政府教育處、聯繫疑似被害學生，犯後態度不佳，干預調查意圖掩蓋事實，遭監察院於2023年9月7日糾舉在案。

此外，面對數十人不約而同之指控，劉育成以受害者「遭吹哨者帶風向」、「別有企圖」、「政治迫害」等說法置辯，甚至反問「為何（受害者）現在才說」。

依據澳洲之國家調查結論，「性侵害被害者平均花24年才首次說出受害經驗」，凸顯師生間不對等權勢關係下，校園性平事件裡年幼的受害學生何其弱勢，而劉育成完全忽視此情、避談教師應保護學生之職責義務，所辯僅令其脫罪意圖益發明顯，不足採信。

三、涉及不當管教或體罰學生：教師輔導與管教學生不得有體罰及不當對待學生之行為，且不應對學生身心造成傷害，已屬法律明文。但相關證據指明，劉育成對男學生的態度傾向嚴厲，曾對數名男學生「拳打腳踢、捶打胸口、用『愛的小手打』打到斷掉、拿藤條打」；南投縣政府對此，也已依據相關檢舉及事證調查處理中。

雖然劉育成否認體罰，推稱是經家長同意所為，但劉育成之說法，實已自證確實有利用愛的小手、藤條等物對學生施予處罰。

四、長期違法兼差收費補習：從吹哨者在2023年6月記者會上的說法可知，劉育成性侵害、性騷擾學生發生在其為學生補習、家教時；此外，證據顯示，劉育成任教於南投縣雲林國小、延平國小這十年左右期間，在校外為學生收費補習，劉育成並不否認，惟仍辯解「是家教班、不是補習班、受家長拜託」云云。

基於教育人員任用條例早已明文禁止教育人員不得在外兼課或兼職，教師有關之獎懲或考核辦法亦訂有處罰，則劉育成長期在校外兼差收費補習，已屬違法，況且其長期利用在外違法兼職補習、家教之機會遂行其性侵害行為屬實，違反教育人員任用條例第34條、公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第6條第5項第7款、第11款規定。

葉大華、王麗珍、張菊芳表示，劉育成任教已逾34年，為資深教育人員，本應保護兒少、以維護學生受教權益為要，且其身為校長，依法綜理校務，卻長期利用家長對其信任感、師生間不對等之權勢關係，對未滿14歲之十餘名任教學生為性侵害、性騷擾行為，除經南投縣性平會調查認定屬實，亦經南投地檢署提起公訴並移送法院審理中。

監委指出，劉育成犯後態度不佳，干預調查意圖掩蓋事實，併有不當管教及體罰學生、長期違法收費補習等違失，其基於職務濫權，藉機施壓行政部門關說，干涉阻礙案件調查，惡性顯屬重大，已令師道蒙塵。。

監察院考量劉育成在國小任教，與未成年學生間本為不對等權勢關係，基於相關人員證詞一致性，認為劉育成違反教師法、性平法及相關國際人權公約之「兒童不受任何形式之身心暴力」原則，違失情節重大，因此一致通過彈劾。

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