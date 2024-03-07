「不吃就砍你」裸男躲女鄰衣櫃強盜+性侵　重判15年定讞

▲裸男躲衣櫃，持刀性侵女子得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭吳姓慣竊2022年間趁著女鄰居小娃（化名）未鎖門在外洗衣時，竟脫光衣物全裸躲進小娃衣櫃，趁小娃回來後，衝出衣櫃，持刀強盜財物，還威脅「你不吃就會砍你」性侵得逞，之後更奪走小娃男友一條男內褲逃逸。一二審均將吳男判刑15年，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，吳男有多次竊盜前科，2022年2月間，與女友同居在宜蘭市某處，因而見過分租的女鄰居小娃。當年10月底，傍晚6時50分許，小娃離開房間到陽台洗滌衣物、疏未鎖門，吳男見有機可乘，竟將全身衣物脫光，躲進小娃衣櫃，身上還帶著一把黑色折疊刀。

幾分鐘後小娃返回房間，吳男全裸衝出衣櫃，持刀衝向小娃、徒手毆打她後腦杓4、5下，小娃大聲尖叫劇烈反抗，吳男拉扯小娃頭髮將她摔倒在地，持刀恫稱：「趕快把錢拿出來」，小娃從床頭櫃內拿出6張面額500元紙鈔共3000元。但吳男見色心起，開始強脫小娃衣物打算性侵，小娃抵抗；吳男持刀恫嚇：「你不吃就會砍你」，逼迫小娃口交，吳男還拿出手機錄下過程。

完事後吳男詢問：「你男朋友要回來了嗎？」，隨即奪走小娃男友一條內褲，穿上後威脅小娃不得報警，隨即逃逸，還將3000元留在場，整個犯案過程僅約10分鐘。小娃隨即報警，警方循線在案發後14小時就逮捕吳男。檢方依照「強盜結合強制性交罪」提起公訴，並求刑20年。

一二審法院均將吳男重判有期徒刑15年，其中二審高等法院痛批吳男之犯行，已對被害人身、心造成嚴重創傷及終生不可抹滅之陰影，犯罪所生危害至為嚴重，因此維持15年的刑期。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。