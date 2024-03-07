不爽NONO遭爆性侵　2網友恐嚇小紅老師「想X妳」...結局出爐

▲小紅老師爆料NONO性騷擾遭網友恐嚇。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「小紅老師」去年出面指控藝人NONO(陳宣裕)性侵，引來支持聲浪，但也有人不滿，以「(江南)」帳號，在小紅老師臉書上留言「滿想幹妳耶！」警方循線找到2名可能涉案的陳姓男子，但台北地檢署調查，2人都常住高雄，以無證據顯示(江南)帳號使用者等理由，處分2人不起訴。另有2名涉嫌網友，則分別移送士林等地檢署偵辦。

小紅老師在2023年6月間，首度公開自己遭NONO侵犯的經過，之後陸續接到網友私訊吐露過去受害經過，小紅老師整理出20多名被害人名單及分別遭性侵、性騷擾的情節後，在6月30日代表被害人提出告發，經檢察官逐一確認，其中10人確定提告。

在這段期間，有網友私訊小紅老師，宣稱黑道已經準備好，「砍斷你一隻手掌」，甚至有具名的臉書帳號在小紅老師粉專下面留言，「我還真的滿想幹妳耶！如何？約個時間地點」、「妳的黑歷史也是很多啦！凡走過必留下痕跡，不要哪天被爆出來才哭哭啼啼就好笑了」。

小紅老師害怕提告指出，「有一些要殺我的，潑我硫酸的，還有人說要強姦我，訊息非常多，六月到九月的時候，收到非常多這種恐嚇訊息」，「這種言語暴力跟霸凌，要有人出來做些事情，才能停止。」

案經刑事局追查，很快就找到涉案的相關4名網友，其中留言「滿想幹妳的」帳號(江南)臉書自我介紹寫著，從小單親，「凸頭一肚子油，標準的魯蛇肥宅」，被懷疑是陳姓男子，檢察官看陳男沒有禿頭或肥胖的特徵，且陳男住在高雄，早已向警方報案表示遭冒名申辦臉書帳號。

陳男懷疑是自己的同學在惡作劇，但檢警傳喚陳男同學後，發現也無法證明同學使用相關帳號或是網路IP，因此將2人都處分不起訴。另外2名涉嫌恐嚇小紅老師的網友，則因管轄權問題，將移到士林等其他地檢署接手偵辦。