對女下屬舔胸竟喊：再5分鐘就好　士院前庭長蔡明宏再爆3性騷

▲涉及舔乳案的士林地院前庭長蔡明宏，又爆發對3人性騷擾，遭移送監察院。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏爆出對女法官性騷擾、對女書記官舔乳案件，被送法官評鑑，另外又被查出對3人性騷擾。其中他2007年涉及的舔乳案部分，當時他在陽明山上，藉機環抱、頭部貼一名女書記官胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」！司法院調查後，已經將舔乳案送監察院審議，不過司法院6日再出手，針對蔡明宏性騷3人部分，再移送監察院議處。

此次司法院移送部分，是2004年到2010年間，士林地院內共有3名女性工作人員出面指認，宣稱遭到蔡明宏性騷擾。而司法院「人事審議委員會」6日調查後，認為蔡明宏對3人性騷擾部分「損及司法形象行為，應受懲戒」，涉有違反《法官法》、《官倫理規範》之虞，因此移送監察院議處。加上先前爆發的2022年對女法官、2007年對女書記官，蔡明宏伸出狼爪的被害人已經多達5人。

本案起源於司法院內網「法官論壇」，論壇在去年6月間出現署名「妳不孤單」的貼文，指稱前年11月15日中午，蔡男假藉關心工作，開車載著剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐。但下山時他卻刻意選擇不同路線，疑似將車輛開進「中湖戰備道」旁的窄巷內停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。女法官最後請求士林地院、司法院重視本案，切勿輕輕放下。

文章曝光後引發喧然大波，蔡男被緊急調動職務，另外也被送法官評鑑委員會進行個案評議，最後法評會決議將他送職務法庭議處，並建議撤職。此外，士林地檢署也進行偵辦，最後查出蔡男並非第一次帶女同事上陽明山非禮女子。他在2007年間帶一名女書記官上陽明山，並環抱、頭部貼女方胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，但在蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。因此檢方對蔡男2007年、2022年兩次行為，提起公訴。

對於這些指控，蔡男先前公開否認騷擾行為，甚至還說：「這部分是她們用媒體的力量，來進行性騷擾的指控，好方便成立他們的指控。」