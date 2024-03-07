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社會 社會焦點 保障人權

載美眉到旅館起色心　白牌車司機尾隨熊抱襲胸...被尖叫嚇跑

▲新北市籍吳姓男子去年5月間某日清晨在龜山區某處空地，隨機見落單女子自後熊抱往巷內拖行，以手勾住頸部與摀住嘴巴，欲強行親吻與撫摸胸部，女子掙脫後報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲女子搭白牌計程車投宿旅館，卻遭運將騙開門尾隨熊抱猥褻，幸好尖叫嚇退淫狼。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台中報導

台中1名李姓男子開白牌計程車攬客，去年（2023年）搭載1位年輕女乘客投宿旅館，見對方貌美而動歪念，謊稱對方遺落個人物品，藉此騙開大門後尾隨強摟、企圖將女方拖進房內，但被女方尖叫嚇跑，李男到案認罪求和解輕判，女方拒絕原諒，台中高分院二審維持一審見解，依加重強制猥褻罪判刑3年2月，可上訴。

本案被害女子去年3月11日上午5點多，透過LINE群組叫車，李男開著白牌計程車來搭載，送達目的地旅館等女方走進1樓大門後，李男按捺不住心裡衝動，跑去按鈴吸引女方回頭開門詢問，向女方謊稱「妳有東西留在車上」，然後假裝回車上查看一番，再折返門口道歉說搞錯了。

女方不以為意，掉頭上樓，李男趁大門自動關閉上鎖前的剎那，推門進入觀察女方所乘電梯停在2樓，立馬從逃生梯往上跑，女方正在開啟房門，冷不防遭李男衝上來熊抱、一對狼爪在她胸前亂摸，還被李男拖進房內，女方情急大喊「救命」、奮力掙扎反抗。

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲女子搭白牌計程車投宿旅館，卻遭運將騙開門尾隨熊抱猥褻，幸好尖叫嚇退淫狼。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

李男仗著力氣大可壓制女方，卻被女方的尖叫嚇到，擔心吵醒其他房客查看，連忙罷手逃走，隨即被警方循線查獲。李男到案承認犯行，但被起訴涉犯侵入住宅加重強制性交未遂罪嫌後，他堅稱只想抱抱對方，拉扯時雖碰到對方胸部、弄破對方上衣，但絕無嘿咻的意圖。

法官審理時勘驗旅館監視畫面，確認李男溜進旅館到倉皇逃走歷時僅1分多鐘，逗留女方房內更只約16秒，女方上衣跟褲子也沒被拉扯，無從認定李男預謀強制性交，因此改依可判3年以上、10年以下徒刑的侵入住宅加重強制猥褻罪論處，因李男有竊盜、詐欺前科，執行完畢5年內故意再犯罪，台中地院一審依累犯加重其刑規定判他3年2月徒刑。

李男上訴主張一審判太重，聲稱他的前科都是財產犯罪並易科罰金，跟本件性侵犯行罪質不同，且時隔近4年，不該被認定是累犯而加重刑度，他也多次請求賠償和解、確有真誠悔過之意，希望法官安排他跟女方調解、從輕量刑。

台中高分院二審指李男前科與本件都是故意犯罪，不但沒記取教訓，犯行還升級為侵害他人性自主法益，可見李男對刑罰反應力薄弱、具有特別惡性，加重其刑不違比例原則，李男本件更造成女方身心受創、破壞對住宿旅館安全的信賴，不僅毫無情堪憫恕之處，女方也拒談和解，據此駁回李男上訴，還可上訴。

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