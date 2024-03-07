全國首座公有船舶上架場啟用　日月潭區138船隻隨時上岸體檢

▲南投縣首座公有船舶上架場啟用，提升日月潭遊湖航行安全。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供日月潭船舶業者完善的檢修服務，提升航行安全，南投縣公有船舶上架場於6日啟用；縣政府指出，日月潭設立公有船舶上架場是全台首例，也解決當地138艘船舶檢修問題，鼓勵船家有異常就將船隻上架檢查。

縣長許淑華昨天主持日月潭船舶上架場揭牌儀式及啟用典禮，日月潭國家風景區管理處長簡慶發、航港局中部航務中心主任張家豪、魚池鄉長劉啟帆，縣議員謝明謀、石慶龍、陳淑惠、黃春麟、王秋淑、林芳伃、蘇昱誠及觀光業者都出席參加。

縣府表示，依《船舶法》相關規定，船隻需定期上架檢查，平時有異狀也要檢查，日月潭船舶上架場全案無前例可循，縣府先在雲品溫泉酒店前下方取得林務局0.57公頃興建用地，日管處則補助近5千萬元經費，設立4軌及2軌上架場各一座，提供不同體型的船舶上架使用，過程中光是和中央部會協調，管理業務權責劃分，就花上不少時間研議、溝通；簡慶發也用「關關難過，關關過」形容建設過程，他感謝縣府團隊及相關單位協助，克服一切困難。

許淑華表示，日月潭船舶產業首重航行安全，上架場目前委由南投縣渡船遊艇商業同業公會經營管理，統整業者需求，結合技術人員、提供專業服務，收費也很平價， 不僅讓船舶業者有保養及維修的空間，更能提升旅遊品質、帶給遊客更安全的環湖體驗。