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日月潭水庫水位降低潭岸裸露　空拍水社半島赫見「長筒厚底靴」

▲日月潭水位下降、潭岸乾涸裸露，出現猶如義大利半島「長筒靴」底加厚般的奇景。（圖／民眾提供）

▲日月潭水位下降、潭岸乾涸裸露，出現猶如義大利半島「長筒靴」底加厚般的奇景。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

冬季枯水期少雨，日月潭水庫又配合調度一期春耕稻作的農用水，近日水位一度跌破8成，潭岸也因乾涸裸露，與潭水和潭岸設施或植栽呈現不同的景貌；有民眾空拍潭區的水社半島時，意外發現其外形猶如世界地圖上的義大利半島「長筒靴」，令人稱奇。

根據水利署防災資訊服務網的監測資料，日月潭水庫前天至昨天皆無降雨，目前蓄水量為81.2%，水位745.4公尺，距滿水位3.08公尺。

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▲日月潭配合春耕放水、水位下降，出現「大鳥吃蟲」的有趣空拍景象。（圖／民眾提供、翻攝「九蛙伊達邵」Youtube頻道直播）

▲日月潭配合春耕放水、水位下降，出現「大鳥吃蟲」的有趣空拍景象。（圖／民眾提供）

繼日前有民眾於空拍時發現水社壩溢流井與潭岸邊綠樹叢、淺水區、露出水面的土石沙洲，以及潭面上的船屋，組合成「大鳥吃蟲」的有趣畫面，原本外形就神似義大利半島的水社半島，因岸際土石乾涸裸露，又在民眾的空拍畫面中猶如長筒靴下加上了一層厚厚的「靴底」。

日月潭水庫管理單位台電公司指出，水社半島所處的水域為大觀發電廠一、二廠的進水口，因為陸地凸出而呈現半島狀，近期因進水量遠不如放水量，因而多處潭岸土石浮出裸露，形成各種奇景，等到春雨進帳，以及3月下旬開始減少供應農用水，可望漸漸回復到潭水豐盈的原貌。

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