日月潭水位直直落...九蛙疊像盡露　俯瞰驚見「大鳥吃蟲」

▲日月潭水位下降，水社壩溢流井浮現，還出現「大鳥吃蟲」的有趣空拍景象。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

冬季枯水期尚未結束，日月潭水庫又因配合春耕放水，水位從豐盈狀態一路下滑，不但著名的九蛙疊像「全都露」，水社壩「神秘黑洞」溢流井也再度現身，從空中俯瞰竟呈現「大鳥吃蟲」的有趣景象。

根據水利署防災資訊服務網監測資料，日月潭在今年1月蓄水率尚有95%，至今天已跌破8成至79.1%，水位高度為745.05公尺（滿水位748.48公尺）；從「水蛙伊達邵」Youtube頻道的直播畫面看來，九蛙疊像已全部浮現，周邊大片土石也呈裸露狀態，但仍吸引不少遊客陸續前往欣賞。

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▲日月潭配合春耕放水、水位下降，九蛙疊像盡露。（圖／翻攝「九蛙伊達邵」Youtube頻道直播）

除了九蛙盡露，近日還有民眾使用空拍機在潭區拍攝風景時，意外發現水社壩的溢流井同樣因水位下降而浮出水面，而在井邊出現一圈水色較淺的淺水區、前方有一土石裸露形成的三角洲，竟赫然呈現出鳥眼、鳥頭和鳥喙的構圖，而岸邊綠樹也像大鳥的羽毛，加上「鳥喙」前的船屋，猶如「大鳥吃蟲」，令人嘖嘖稱奇。

▲日月潭豐水期也曾出現「大魚吞九蛙」的空拍奇景。（圖／民眾提供）

日月潭水庫主管單位台電解釋，日月潭水位若超過滿水的748.48公尺，多餘的水量就會透過溢流井排泄，也保留從下池抽蓄發電用水的空間，確保水庫安全，也不浪費每一分珍貴的水資源；日月潭集水區自去年冬季至目前降雨有限，今年1月起又配合提供一期春耕農用水，目前每天供水150至175萬噸，導致水位下降，除希望春雨早點來，台電也呼籲民眾一起節約用水。