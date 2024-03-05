日月潭水位持續下降！拖離朝霧+玄光碼頭1號浮排　暫停載客服務

記者高堂堯／南投報導

近期中部地區仍處乾旱時節，日月潭水庫因降雨量減少、配合春耕作業和水利署中區水資源分署調度放水，水位持續下降：據中水分署資料顯示，截至今日上午7時高度為744.6公尺，有效蓄水量為9903.5萬噸，蓄水率為76.4%；而3月4日水位曾降至744.15公尺，日月潭國家風景區管理處預估近期恐還將下降至744公尺以下。

▲因應日月潭水位下降，朝霧碼頭1號浮排自今日起暫時拖離。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

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日管處為預防因水位急遽下降導致碼頭設施損壞，並顧及遊客行走碼頭、引橋及浮排之安全，依先前與南投縣渡船遊艇商業同業公會及船家協調會議決議，將自今日起分批次拖離朝霧及玄光碼頭1號浮排，不提供船舶停靠及載客服務，並已通知遊艇公會調整朝霧及玄光碼頭船舶泊靠位置，協請轉知公會成員及遊艇經營業者配合該處相關措施。

▲玄光碼頭1號浮排自今日起暫時拖離。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處表示，部分浮排暫停提供船舶停靠及載客服務造成不便，盼遊客見諒，但碼頭仍能維持正常營運，另籲請各船舶經營業者應協助乘船遊客行走碼頭、引橋及浮排之安全；目前各碼頭均有日管處派駐之保全，定期巡查設施狀況並加強戒護注意遊客安全及引導工作，遊客如有需要亦可請保全提供協助服務。

日管處指出，未來將視日月潭水位變化情形，即時採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等各項措施，在考量旅遊安全及遊憩需求下，未來碼頭營運及使用將視水情進行滾動式檢討及應變處理。