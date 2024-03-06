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近4千萬沒追回！林楚茵曝共諜退將恐脫產　馮世寬承認不滿意

▲▼外交及國防委員會 馮世寬堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲退輔會主委馮世寬赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共吸收我現役、退役軍人不遺餘力，民進黨立委林楚茵今（6）在立法院外交及國防委員會質詢時踢爆，依法目前有14名退役軍士官須繳回退休俸，但目前僅追回15％，應返還金額仍有高達新台幣3899萬1716元須繳回，且其中一個案例中，2021年9月判決確定後，直到2023年9月第二度送行政執行仍未果，期間有長達2年可「脫產」，恐導致退休俸追不回來。

立法院外交及國防委員會今天邀請退輔會報告業務概況，並備質詢。

林楚茵質詢時揭露，退役軍士官違反《國安法》案例頻傳，共有14人依法必須繳回退休俸，然而目前應返還金額4567萬2549元中，僅返還668萬833元，未返還金額高達3899萬1716元，意即僅追回15％，高達85％尚未返還。退輔會主委馮世寬直言，他對此況不會滿意，但這14人中有6人還在訴訟中，因此不願意先繳回。

林楚茵則列出這14人名單，她表示，這些案子都已定讞，但有些人仍在進行行政救濟，其中有4人已返還金額僅0元，是否是已「脫產」導致無法執行？另外還有1人僅追回21元。

林楚茵舉例，其中有一名鄭姓中校收受中國近60萬元，協助中國吸收現役軍人發展組織，2021年9月判決確定後，同年12月做出追繳處分，隔年12月送行政執行未果，2023年9月再次執行仍未果，「在這樣執行的過程中，他要脫產，他早就已經脫產了」，導致退休俸有可能追不回來，或者當事人名下沒有財產。

林楚茵建議，應該參考稅捐稽徵機關的作法，透過禁止處分、假扣押，在定讞或判決確定後，不要再給他那麼多的時間來進行脫產。馮世寬允諾說，退輔會已經停俸，讓這些人後續無法拿到，「應繳的就是4000多萬，這些人做如何的處理等等，我們會繼續追查，而且一定會站在國家的法律面來執行，請您放心」。

退輔會退除給付處長羅馬可補充，只要違反《國安法》，退輔會一定會重新審定，同時也會去收繳，但收繳時間是30天，收不回來就進入強制執行，再移送法務部，依照《行政執行法》把相關書表、處分書、財產資料送行政執行署執行，每年7、8月所得稅申報完成後還會函查追蹤，確實把債權做處理。

此外，民進黨立委沈伯洋質詢時關切退將赴中管制議題，指中方將藉此吸收退役軍人。馮世寬回應，他曾任空軍上將、負責情報任務，但過去赴中2、30次從來沒有被找過，而擔任國防部長後他了解到，這是底下的「驅動」（指被中共吸收的退役軍人），無法撼動退伍軍人愛國的精神。

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