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社會 社會焦點 保障人權

陸配被控收對岸金援搞統戰　法官認定「個人想法」判無罪

▲▼何建華帶團赴陸旅遊，涉嫌違反選罷法遭檢調約談，經北檢複訊後裁定無保請回。（圖／記者游宗樺攝）

▲中華婦女聯合會理事長何建華（左二）被控涉犯《國安法》發展組織罪嫌，今（29日）北院一審判決無罪。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

擔任「中華婦女聯合會」理事長的陸配何建華，被控收取對岸金援在台從事陸配戶口普查、蒐集台獨團體情報並糾眾抗議總統蔡英文「論文門」，藉此為對岸發展組織推動統戰工作，涉犯罪《國家安全法》等罪嫌，何女和同案被起訴的中華婦聯會祕書包克明均不認罪，歷經3年多審理，台北地院今（29）日判何女2人均無罪，可上訴。

判決理由指出，何建華雖收取一些款項用於製作T恤、帶一些人到對岸旅遊接受落地招待，包克明依何女指示撰寫工作計畫書等文件，但檢方未能舉證何女2人為對岸在台組織吸收、招募新的成員，不符合最高法院判決認定《國安法》發展組織罪，須為拓展組織可用人力資源，而對外接觸、招攬與吸收新成員，且不以刺探公務祕密為必要的要件。

▲▼總統蔡英文接見「第22屆國家建築金質獎」及「第17屆國家品牌玉山獎」得獎代表，東森新媒體總裁王令麟也入府與總統會面。（圖／總統府提供）

▲檢方起訴何建華犯行之一，是涉嫌糾眾刻意渲染總統蔡英文（如圖）的博士論文爭議。（圖／總統府提供）

合議庭認為，何建華2人政治立場可能傾向兩岸統一，並因此做一些事，但個人想法不在《國安法》處罰範疇內。至於何女被控2019年獲中華統一促進黨提名為不分區立委候選人後，多次招待民眾到對岸旅遊，涉犯《公職人員選舉罷免法》等罪嫌，2020年已另案判決無罪確定，本件重複起訴，合議庭諭知免訴。

何建華2014年加入統促黨並擔任「女媧黨部」主委，後又擔任社團法人中華婦女聯合會理事長，她被控2014年由前立委馮滬祥（已歿）引薦，認識具有官方色彩的對岸「全國台灣同胞聯誼會」等統戰單位高官。

起訴指稱，何建華為爭取對岸統戰部門持續金援，從2017年5月起，分別撰寫「在台陸配群體的政治認同與對大陸政府陸配工作的政策建議」等文件，向對岸官員宣稱要普查在台38萬陸配人口、從中栽培進軍台灣政壇的幹部人選，對岸經濟學者林毅夫妻子陳雲瑛擔任會長的「台灣同學會」，資助何女3萬元人民幣。

▲▼中華婦女聯合會理事長何建華。（圖／記者孫于珊攝）

▲中華婦女聯合會理事長何建華出庭不認罪。（圖／資料照）

2020年總統大選期間，何建華呼應媒體人彭文正等人指稱總統蔡英文的「論文門」事件，訂製印有抗議標語上衣，提供民眾穿上街到處陳情抗議，刻意渲染學歷爭議、企圖影響選情。

檢方指何建華曾向對岸回報時任高雄市議員黃捷的母親在對岸賣茶葉、賺人民幣資助黃捷搞台獨，又舉發台灣某教授有台獨思想等，害這名教授失去在對岸的教職，何女另以中華婦聯會名義，長期舉辦「在台陸配回娘家」等活動，藉此吸收陸配從事統戰，並刺探、蒐集台獨團體情資。

▲▼黃捷 聯訪 搶麥克風相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲檢方起訴指現任立委黃捷（如圖）擔任高雄市議員期間，也曾被何建華密報母親在對岸賣茶葉。（圖／記者屠惠剛攝）

檢方批何建華和包克明「甘為統戰之犬馬」、罔顧國家安全。據悉，何女向對岸「台灣同學會」拿錢後，宣稱2019年11月20日舉辦的「拒絕假博士，人民要真相」活動要動員千人參加，但何女提供的現場照片只有稀稀落落約20人，挨罵「詐騙」。

何建華出庭不認罪，聲稱辦活動關心在台失婚、遭家暴又孤立無援的陸配生活，並沒替對岸進行統戰，她參加「全民拔菜總部」、質疑蔡英文博士論文活動，自己不是主辦方，而她被動接受統促黨的不分區立委提名，目的是替陸配發聲爭取權益。

何建華辯稱，她本來也不知黃捷的媽媽在對案賣茶葉，而是被北京台辦王姓調研員詢問，她去查新聞報導真有此事，就轉貼給對方，並非刻意蒐集台獨份子資料。包克明聲稱僅幫中華婦聯會整理會議記錄、從沒替對安工作，檢方用《國安法》起訴他，根本是大砲打小鳥。

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關鍵字：

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