夏立言允諾國台辦「監督民進黨處理翻船案」　綠委批現代吳三桂

▲國民黨副主席夏立言與國台辦主任宋濤在上海和平飯店會面。（圖／記者趙禕攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席夏立言昨（29日）與國台辦主任宋濤會面，提及了金門漁船翻覆事件，他承諾，會敦促監督民進黨政府一定要妥善處理此事，盡快發掘事實，作出妥善處理。對此，民進黨立委林楚茵今（1日）批評，夏立言直接示範現代吳三桂，竟然幫著中國「監督」台灣，這就是國民黨成為國會最大黨的真面目！

陸漁船違法進入我禁止海域，在和海巡追逐過程中翻覆，該案經兩岸多次協商至今仍無結果，國台辦28日強調，只要承認九二共識，協商大門隨時可打開。而昨國民黨副主席夏立言與國台辦主任宋濤見面，強調國民黨會堅定九二共識立場，並敦促監督民進黨政府一定要妥善處理此事，盡快發掘事實。



對此，林楚茵表示，台灣海巡在前線執法，國民黨不僅躲在大後方附和國台辦扯海巡後腿，當國台辦露出馬腳，要台灣接受「九二共識」即可談判的當下，夏立言竟然對國台辦立下投名狀，承諾中國會監督台灣政府，這不就是吳三桂嗎？不守護家園就算了，還想讓台灣門戶洞開？



林楚茵指出，夏立言身為國民黨副主席每次都「早就安排好訪中」，嘴上喊要用溝通交流爭取和平，實際上是準備棄械投降，這讓辛苦努力守護台灣的人情何以堪？