診斷居家安全　南消四大開消防處方箋護平安

▲台南市安定消防分隊化身消防家庭醫師，前進校園，列舉造成居家安全的症狀，並針對所有症狀開出相對應的處方箋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

古人說:「禍患常積於忽微」，一般民眾常因為日常不良的生活習慣，造成居家環境處於不安全的狀況下，就好比人體的慢性疾病一樣，台南市安定消防分隊化身消防家庭醫師，前進校園，列舉造成居家安全的症狀，並針對所有症狀開出相對應的處方箋。

消防人員以角色扮演配合圖卡與師生進行互動，釐清師生的防火防災觀念，能對自己居住的生活環境進行健康診斷並進行改善，期望以「多一分防災準備，即能少一分災害發生」的心態，讓民眾不再忽視居家防火安全的重要性。

第四大隊大隊長蔡國保表示，日前傳出旅居尼泊爾20年的台灣旅遊達人「尼泊爾達人Ruby」疑似在通風不良處洗澡，導致一氧化碳中毒離世。建議屋外式熱水器要裝在屋外通風良好處，不要裝在室內或加蓋窗戶的陽台；通風不良場所則選用有強制排氣功能的熱水器。若發現安裝錯誤，應盡快改善熱水器，千萬不要有僥倖心態，保護家人安全最重要。

消防局局長李明峯呼籲，近來氣溫下降，除了提醒長輩用火用電安全，特別叮嚀使用室內燃氣熱水器要保持通風良好，並且關切長輩身體健康，尤其天冷要注意是否有中風跡象，了解辛辛那提中風測試指標，讓民眾了解「微笑測試」、「舉手測試」、「語言測試」、「儘速送醫」等要點與內容，隨時留意自己及身旁親友身體健康。