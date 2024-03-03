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農藥殘留水果第一？屏東百香果農怒了　盼農業部洗刷汙名

▲蘇清泉出席萬巒百香果農請願活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲蘇清泉出席萬巒百香果農請願活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨籍立委蘇清泉(2)日應邀出席百香果農訴願活動，聽取由屏東縣萬巒鄉長林國順及佳佐菓菜生產合作社蔡班長，所邀集的數十位百香果農的心聲與委屈，經了解事件的來龍去脈，目前除了由鄕親自聘律師，對此「不慎報導」所造成的傷害，採取法律行動，討回公道以外，他將在立法院，向農業部質詢，要求協助鄕親檢具相關測試報告，向媒體澄清，以便洗刷「農藥殘留」的污名。

▲蘇清泉出席萬巒百香果農請願活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

▲蘇清泉出席萬巒百香果農請願活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

會中，蘇清泉當場致電中、北部大型市場通路，為果農們解決銷售通路的困難。期待今天即時的行動，能夠讓他們「化危機為轉機」！

▲蘇清泉出席萬巒百香果農請願活動 。（圖／蘇清泉服務團隊提供，下同）

百香果農表示，日前有一位營養師採用農糧署網站110～111年間，非萬巒地區採檢的老數據，指百香果農藥殘留排行榜為水果類第一名，由於有媒體報未加追查，隨即發表，造成消費者心理恐慌，銷售受挫，連累萬巒鄉果農成為無辜的受害者。

根據資料，屏東縣萬巒鄉種植百香果，面積數十公頃，佔全台三成市佔率，其餘七成分佈在中台灣。萬巒區的百香果種植係經農業部輔導檳榔廢園轉型，以網室方式進行栽種，有別於其他中部地區的栽種環境，且栽種過程全部可達有機標準，並於今年2月初經農糧署抽樣檢測七次，皆無農藥殘留。

蘇清泉表示，對於果農這種「人在家中坐，禍從天上來」的無奈與憤怒，他感同身受，允諾在立法院極力督促農糧署要成為農民的靠山，還萬巒百香果清白。

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