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壞壞撐太久害「女友下體破皮」！一票妹子+1：做完還要冰敷

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少男人希望自己可以和AV男優一樣，在床事上「大又持久」，滿足另一半的需求。但一名網友透露，和女友愛愛最長要到一個半小時才會結束，對方常常因為做太久而破皮，結束後還要跑去婦產科報到，於是他盡量縮短時間，但女友又覺得他對自己沒感覺，讓他不知道該怎麼做才好。文章曝光後掀起討論。

原PO以「情侶性事男方太持久會不好嗎？」為題在Dcard發文表示，每次和女友愛愛，都至少要半小時到一個半小時才會結束，對方都說雖然過程很舒服，可是時間拉太久，私密處會破皮疼痛，時常要跑去婦產科掛號。

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經歷這件事之後，他每次愛愛的時候，都會先讓女生高潮之後就停下，擔心到時候女友又會破皮。不過對方反而不開心，「你是不是對我沒有感覺了？」讓他覺得很兩難，不知道怎麼做才好？

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

文章曝光後，不少妹子點頭表示「真的是有好有壞，男友尺寸大又很久，幾乎做完都要冰敷消腫，不然就是會撕裂，真的是疼痛並快樂著」、「會容易不舒服，我前任也是都做一兩個小時，我常常破皮、會陰裂開，然後就要休息幾天才行」、「覺得不好，真的到後面很不舒服，而且情緒其實也沒辦法一直嗨那麼久」、「真的建議不要太久，之前也有遇過很耐操的對象，但時間一長就是容易乾和破皮」。

也有人建議，「就用潤滑液啦，不然摩擦會不太舒服」、「潤滑液隨時補啊」、「過程請補充潤滑液」、「問就是水性潤滑液一直補」、「她會破皮，你就差不多時間要補潤滑，不是一直動就好」、「破皮是因為潤滑不夠」。

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