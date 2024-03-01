瑜伽褲社團吸4萬人加入！她見好幾張「對著私密處拍」

▲很多人會穿瑜伽褲、內搭褲出門。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多女生喜歡穿瑜伽褲出門，不過瑜伽褲因為較為貼身，所以若沒有搭配長版上衣，可能就會隱約露出內褲或是私密處線條。近日有女網友注意到，臉書上有個社團專門張貼「瑜伽褲照片」，讓她覺得很噁心，也提醒女性出門要注意。

女網友在Dcard上，以「喜歡瑜伽褲的女孩請注意！注意」為標題發文，提到她偶然在臉書發現一個名為「瑜伽褲貼身關注組」的社團，於是點進去查看。她坦言，她能理解部分人喜歡瑜伽褲，所以若抓圖分享倒是能接受，但社團中的狀況並非如此，有好幾篇都疑似是「偷拍」穿瑜伽褲的女生，甚至直接對著屁股、私密處拍攝。

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原PO透露，她平時也會穿瑜伽褲健身，如果她被偷拍又被貼進社團給大家看，真的覺得很噁心。因此她也提醒喜歡穿瑜伽褲的女生們，出門務必注意。

▲有女網友找到此社團。（圖／翻攝自Facebook）

貼文曝光後，大票網友都直呼，「台灣超多這種社團啊，沒穿瑜伽褲也會被拍，真正要改的是愛偷拍陋習」、「現在連穿個瑜伽褲都會被PO上網意淫，這世界到底怎麼了」、「到底為什麼僅僅只是一般生活日常也要被當成意淫的材料」。不過也有網友認為，「題外話+逆風，偷拍確實不對，但這種褲子真的不適合外穿，如果愛穿就不要怕被意淫」。

實際查看該臉書社團，介紹部分寫道「現在潮流早已興起穿著瑜伽褲或貼身衣物作為平時外出衣著，在這大家可分享」，目前社團成員共有4.3萬人。