開山刀當街砍前女友！恐怖情人二審獲輕判　被害家屬無奈

▲男子大街上持開山刀砍女友，二審輕判6年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子不滿小11歲女友打算分手，竟不理會法院的家暴保護令，持開山刀在大街上，砍殺女友，造成女友左腹部撕裂、右手多指斷裂等傷害。一審將陳男判刑7年6月，上訴二審後，高院認定男子有精神疾病，予以減刑，改判刑6年。可上訴。

陳姓男子（42歲）居住在士林區，他與小11歲的葉姓女友交往，但葉女不滿陳男占有慾太強，凡事都要掌控，2022年4月間提出分手。陳男「被分手」後，多次發訊息、或尾隨下班的葉女，讓葉女不勝其擾，6月間就向住處轄區新北市海山分局提告陳男涉嫌恐嚇，法院審理後認定陳男恐嚇騷擾行為屬實，依法核發保護令。

此舉非但沒讓陳男罷手，反倒讓他更發狂。8月底陳男就到葉女上班的南港地區徘迴，躲在附近超商，葉女中午休息時路過超商，陳男從後方趕上，持開山刀從葉女後方揮砍，葉女奮勇抵抗，逃進附近的豆漿店，陳男也衝進追砍。警方獲報後趕赴現場，逮捕陳男，也緊急將葉女送醫；葉女雖然頭、頸、腹部多處撕裂傷、神經肌腱斷裂，經急救後撿回一命。檢方對陳男依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，將陳男判刑7年6月，當時被害人家長就對媒體表示無奈，認為「感覺台灣司法對犯人都輕輕放下」。案經上訴，高等法院審理後，認為陳男因長期罹患思覺失調症所產生之妄想及聽幻覺症狀，造成精神障礙，而有辨識行為違法及依其辨識而行為之能力顯著降低之情形，斟酌其當下狀況，高院因此依據刑法第19條第2項之規定減輕其刑。全案於5日宣判，高院改輕判陳男有期徒刑6年。陳男還押時，記者詢問他是否道歉？提出120萬元和解金會不會再加碼？陳男均不願回答。