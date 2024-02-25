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大5歲女友求歡被拒　怒了「不知道我餓多久？」他回這句全場噴笑

（示意圖／Pexels）

▲大5歲女友「行房被拒」狂傳訊息，男友巧妙應對引網笑翻。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

對於許多情侶來說，適當的親密行為也是增進感情的途徑之一，就有一名24歲男網友分享，大他5歲的女友為了這天特地排休，結果他因情趣用品還沒到貨拒絕行房，怎料女方後來狂傳多則訊息抱怨，「你不知道我餓多久嗎？」讓他忍不住上網發文求助，「有這樣的女友，你敢同居嗎？」貼文一出不少人笑翻，直呼「你的回話完全讓人氣消」。

原PO在Dcard貼出一串LINE對話紀錄，可見29歲女友追問，「那天氣氛到了，為什麼不做？」「你不知道我特地排休嗎？」「你不知道我期待多久嗎？」「你不知道我餓多久嗎？」面對女方的各種疑惑，他則反問「妳不知道嗎」？並以玩笑解答「要集齊七顆龍珠，才能召喚神龍」。

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怎料氣氛不但沒有緩解，女友反而變得嚴肅，「你覺得，我像是在跟你開玩笑嗎？」接著她又強調，「我們是以結婚為前提交往對嗎？我不是也跟你說過，性對於我來說，很重要嗎？」原PO似乎知道女方意有所指，於是率先接話，「因為我買的道具還沒到，加上上次的經驗不太好，也上網爬過文，要讓女方達到舒服，最好先準備那七樣東西。如果因此造成妳不爽，我先道歉。」

女友對此回應「你以為你在準備考試嗎？你哪裡不懂我教你」、「小孩子才做選擇，先『教』後『交』」、「沒榨乾你，我對不起自己」。原PO見狀則說，「好哦，下次保證，砲聲隆隆。」不過後來他仍忍不住上網求助，「有這樣的女友，你敢同居嗎？」

貼文一出引發網友討論，紛紛指出「你女友整個讓人滅火，就算不碰也不能這樣說，我是男生下次也有心理障礙」、「有種連骨髓都會被掏空的感覺，你要有未老先衰的覺悟」、「我覺得你EQ好高，這種我駕馭不了」、「我前女友也是這樣，而且還印一張愛愛課表貼床頭，交往過半年我直接無欲無求被分手」、「你的回話完全讓人氣消！ 好可愛」、「我看到笑出聲」、「真羨慕你有這樣的女友」；另也有人直呼根本是炫耀文，引來原PO回應，「不是炫耀，真的怕被榨乾。」

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