激戰曖昧男「妹子摸到下面尷尬了」！　過來人嘆：外面亂搞

▲原PO摸到對方下體有顆粒物，瞬間崩潰了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我真的嚇死！」一名女網友直呼，與曖昧男先試車，滾床前才再三確認「沒生病吧？」對方點頭回應很健康，豈料激戰完抱睡時，原PO卻摸到「陰毛那邊覺得有凸凸的一顆顆的」，瞬間臉上三條線，但又怕尷尬不敢問，「應該不是菜花吧？」

一名女網友在Dcard表示，最近與一名心儀對象發生關係，結果翻雲覆雨完，兩人抱睡溫存時，「摸到陰毛那邊覺得有凸凸的一顆顆的...瞬間看覺得灰灰圓圓的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於房內暗暗的，原PO只顧著享受激情交戰，「太尷尬了...我也不敢問，不敢仔細看，應該不是菜花吧...我真的嚇死！」

原PO還說，發生關係時，明明有先確認有無生病，「他跟我說他很健康」，如今原PO也不知道該怎麼辦？

底下網友搖頭回應，「去檢查一下吧，想再多也沒用，做都做了」、「一定要戴套，而且要無套的男生別要了，根本不尊重你」、「該做的檢查都去做一做吧，大部分會得菜花的，又無套的，基本都是外面亂搞的，可能因此被傳染性病哦...真的要愛惜自己一點」。

有網友透露友人類似悲慘經歷，「我朋友和男友交往沒多久就發生性行為，戀情也很快就結束了，分手後才發現確診菜花，我還陪她去治療，她從診療間出來整個臉上都是眼淚，跟我說好痛QQ，真的要好好愛惜自己身體，性行為一定要戴套和固定性伴侶」。