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凌晨跑單背影感動3萬人！腦麻外送員拒捐贈：有比我更需要的人

▲▼腦麻外送員凌晨取餐　串燒店老闆「秒消氣」心酸反思：幸福才會埋怨。（圖／翻攝串癮燒烤臉書）

▲串燒店老闆拍下外送員背影，許多人認出是「維維」。（圖／翻攝串癮燒烤臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

板橋一名串燒店老闆4日深夜等外送員等到不耐煩，隨後看到對方坐著輪椅來取餐，頓時感到心酸，外送員照片曝光後，不少人認出他是生命鬥士「維維」。對此，維維稍早回應，手機有很多通未接來電，才發現自己又上新聞了，但他希望大家可以更關注身心障礙者就業權益，以及用路條件改善等大議題。

串燒店老闆4日在臉書表示，凌晨3點多準備要下班時，手上還剩下最後一張外送單，顯示外送員還有2分鐘才會來取餐，可是過了5分鐘都等不到人，正當他覺得不耐煩之際，突然有一名坐著電動輪椅的先生在門口東張西望，他頓時明白對方過這麼久才來的原因。他也拍下對方離開的背影，表示「原來是因為自己過得幸福才學會了埋怨」，貼文曝光至今有超過3萬人點讚，還有人認出這名外送員就是「維維」。

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今（5）日稍早維維也在臉書發文回應，睡覺時手機突然多了很多未接來電，才知道自己又上新聞了，但他強調自己和普通人一樣，只是想好好生存，大部分時間都忙著工作和補眠，因此婉拒記者的採訪要求，「這社會上大部分的人都是一樣，為了生存而努力打拚著，我不覺得自己有特別值得大家報導的地方」。

維維也說，因為現行法規的不完善，擔心若是引起關注，他的電動輪椅又會受限無法上路，甚至可能被外送平台停權，上次出車禍雖然是別人無照撞傷他，但他還是被停權，導致影響生計，因此希望大家可以多關注身心障礙者就業權益、用路條件改善等大議題。

他也慶幸自己很幸運，目前還能憑一己之力過活，並婉拒所有捐款或物資捐贈，「這世界上還有更多比我需要金錢或物資幫助的人或單位」，只想要低調過活就好。最後他透露，自己現在已經沒有販售刮刮樂，若大家有意幫助身心障礙者，可以就近找身邊的身心障礙者購買刮刮樂或公益彩券。

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