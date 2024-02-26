訂單備註「幫老人家換燈管」：不做不要送！　網炸鍋挺外送員

▲有客人訂餐，要求外送員要幫忙換燈管。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名外送員近日接到訂單，已經取餐上路才發現有備註，對方竟要求「麻煩幫老人家換燈管，不做不要接」。見狀，儘管客戶只是住在3樓，他依然拒絕，「抱歉，第一次不幫客人上樓」、「這要求……我真的不敢上去啊！」其他人也力挺原PO，「又不是外送員義務」、「水電出門都500起跳了。」

這名外送員在「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，文中直嘆，「抱歉，第一次不幫客人上樓，已經取餐上路後才看到備註，這要求……我真的不敢上去啊！」

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只見客戶應是住在新北市某個公寓或大樓，備註還附上完整門牌號，並說人住在3樓，可樓層後面卻接一句，「麻煩幫老人家換燈管，不做不要接」。這令原PO忍不住回訊，「您好，公司說不用幫您換燈管，我已經將商品放在1樓門口。」

▲原PO回絕請求。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

看到截圖後，不少人也超無言，「已經從買菸、買酒、買保險套，進化到換燈管了，下次真的就要翻身拍背了」、「以後接到超市生鮮，備註看到幫煮四菜一湯都不覺得意外了」、「改天會不會要幫忙接生啊」、「買個通樂是不是要幫客人通馬桶？」「請水電工去幫他換燈管，300元起跳，還不見得叫得到水電工，直接叫外送員白幹，高啊～～這招。」

還有網友表示，「那口氣是欠他？又不是外送員義務」、「這語氣真的不行，換燈管是小事，對我來說舉手之勞，但一沒誠意、二沒禮貌」、「這態度…原本可以考慮，看到不做不要接，都不想換了」、「我會幫，但客人表達方式確實不是太好」、「小費到位，換尿布都行」、「請水電都300起跳～我還幫你送餐，打折算你500。」