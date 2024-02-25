賓士誤踩油門撞死女外送員！女兒認屍淚崩　爸忍喪妻痛拍肩安慰

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區中港路口昨(24日)下午1時許發生死亡車禍，賓士車駕駛疑似為了撿東西而誤踩油門、失控往路邊衝撞，導致60多歲的女外送員捲困車底慘死。今檢方會同法醫前往殯儀館相驗，死者丈夫、女兒也到場，並入內認屍，女兒見到母親遺體後泣不成聲，父親還強忍悲痛、拍背安慰，場面十分哀淒。

▲新莊賓士車暴衝撞死女外送員，丈夫、女兒認屍淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，昨下午1時許該輛賓士車原停在中港路上，但突然就向路旁機車停放區衝撞，一名60歲的張姓女外送員當時站在機車旁整理餐點，閃避不及當即被賓士車輾過、困在車體，經救出脫困後傷勢嚴重，頭部有15公分撕裂傷、左小腿扭曲變形，當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

警方獲報當場進行酒測，肇事賓士車駕駛許男酒測值均為0，整起事故還造成9輛機車毀損。警方初步了解，許男供稱當時要撿東西，不小心踩到油門，才會導致車輛暴衝釀禍。

今(25日)檢警會同法醫前往殯儀館相驗遺體，死者丈夫、女兒到場認屍，看到母親的遺體後，女兒緊握著爸爸的手，忍不住淚崩、泣不成聲；而爸爸強忍著喪妻之痛，輕拍女兒的肩膀安慰，眼眶也跟著泛紅，場面令人動容。

▲檢警相驗，肇事駕駛到場時低頭快走，面對媒體提問不發一語。（圖／記者陳以昇攝）

▼賓士駕駛供稱當時為了要撿東西不慎誤踩油門才會釀禍 。（圖／記者戴上容攝）