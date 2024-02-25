女外送員遭撞死今相驗　肇事賓士男現身殯儀館...檢令5萬交保

▲檢察官相驗後，肇事駕駛裁定5萬元交保，副駕乘客當場飭回。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市新莊區中港路口24日下午1時許發生一起死亡車禍，22歲許姓男子駕駛賓士車，疑似為了撿東西誤踩油門，失控往路邊暴衝，導致60歲多歲女外送員遭捲困車底慘死。今日檢方會同法醫前往殯儀館相驗遺體，並訊問肇事駕駛及副駕乘客，相驗結束後，肇事駕駛許男裁定5萬交保，副駕乘客飭回。

此案發生在24日下午1時許，賓士行經中港路口時，駕駛疑似為了撿東西，而誤踩油門，導致車輛往路邊停放的整排機車衝撞，車身因而傾斜壓住多台機車，而當時站在機車旁的60多歲女外送員因而被捲入卡在車底，警消獲報到場時女子頭部受有15公分撕裂傷、左小腿變形，已失去呼吸心跳，送往台北醫院急救1小時後仍傷重不治，另總計9輛機車受到波及。

今（25日）檢方會同法醫在殯儀館相驗遺體，死者丈夫與女兒到場認屍，女兒看到母親遺體後，哭到泣不成聲，而爸爸則強忍悲痛，輕拍女兒的肩膀安慰，場面十分哀淒。

而肇事駕駛許男及副駕乘客於3時50分左右抵達現場，2人一身黑色羽絨外套，戴著黑色口罩，一路低頭不語，快步進入殯儀館，下午4時17分許，檢察官訊問結束，肇事駕駛裁定5萬交保，副駕乘客飭回。