醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

▲以後醫療機構掛號費不用受衛生局審查，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局報備後才能調漲，衛生福利部今（5）日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫事司司長劉越萍說明，掛號費用屬於行政費用，現在起全面回歸市場機制，不用再因為超過上限就要審查，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

近來陸續有診所調漲掛號費用，依據北市衛生局備查狀況顯示，過去3~4個月來報備收費調高的醫療機構家數大量增加，主要掛號費調整區間約在200元至300元間，收費最高更是有院所收取2500元，主要的理由在於行政成本增加。

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雖然掛號費調漲超過上限應該向衛生局備查，但是很多衛生局就此進入「實質審查」引發不少爭議，在中華民國醫師公會全國聯合會提出疑問後，衛福部昨（4）日函復公會寫明：即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。

劉越萍說明，衛福部應該規範管理的是醫療費用，至於掛號費本就屬於行政費用，衛生局可以備查，但是如果進如實質審查是於法無據，「今天只是運氣好，院所沒有提行政訴訟告你」，劉越萍說，就像釋憲案之前，大家也覺得使用健保資料庫沒有問題。

劉越萍直言，過去的公告引發誤解才停止適用，本次將規範矯正回法治程序應該有的要件。也因此，以後就沒有衛福部直接規範「掛號費超過一定上限要去找衛生局備查」，但是如果各地衛生局基於保障民眾就醫權益，還是可以請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。

劉越萍強調，重點應該在於衛福部要求院所要將掛號費用向民眾揭露，且要在明顯處如網站、診所機構去明確標示，不能讓民眾搞不清楚、當肥羊。

劉越萍說，即便沒有上限也沒有醫療院所敢亂漲。但外界憂心是否會有聯合漲價行為？她強調「這就是公平交易委員會的功能，他們要有動作」。

▲衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。（圖／讀者提供）