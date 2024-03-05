　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

▲▼健保費 醫藥、掛號費增加 掛號批價 看病 醫院 醫學中心。（圖／記者屠惠剛攝）

▲以後醫療機構掛號費不用受衛生局審查，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局報備後才能調漲，衛生福利部今（5）日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫事司司長劉越萍說明，掛號費用屬於行政費用，現在起全面回歸市場機制，不用再因為超過上限就要審查，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

近來陸續有診所調漲掛號費用，依據北市衛生局備查狀況顯示，過去3~4個月來報備收費調高的醫療機構家數大量增加，主要掛號費調整區間約在200元至300元間，收費最高更是有院所收取2500元，主要的理由在於行政成本增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然掛號費調漲超過上限應該向衛生局備查，但是很多衛生局就此進入「實質審查」引發不少爭議，在中華民國醫師公會全國聯合會提出疑問後，衛福部昨（4）日函復公會寫明：即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」

劉越萍說明，衛福部應該規範管理的是醫療費用，至於掛號費本就屬於行政費用，衛生局可以備查，但是如果進如實質審查是於法無據，「今天只是運氣好，院所沒有提行政訴訟告你」，劉越萍說，就像釋憲案之前，大家也覺得使用健保資料庫沒有問題。

劉越萍直言，過去的公告引發誤解才停止適用，本次將規範矯正回法治程序應該有的要件。也因此，以後就沒有衛福部直接規範「掛號費超過一定上限要去找衛生局備查」，但是如果各地衛生局基於保障民眾就醫權益，還是可以請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。

劉越萍強調，重點應該在於衛福部要求院所要將掛號費用向民眾揭露，且要在明顯處如網站、診所機構去明確標示，不能讓民眾搞不清楚、當肥羊。

劉越萍說，即便沒有上限也沒有醫療院所敢亂漲。但外界憂心是否會有聯合漲價行為？她強調「這就是公平交易委員會的功能，他們要有動作」。

▲▼衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之参考範圍」。（圖／讀者提供）

▲衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。（圖／讀者提供）

ET快訊
快訊／逃回台灣30萬交保　高院裁定撤銷
6歲女童染新冠「心臟驟停當天亡」　1歲童腦水腫病逝
漲掛號費「無上限」！　衛福部宣布即起免審查
政院周四提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點
利息12%！2公司詐財上百億　檢調18路大搜索
最高賺13萬！3檔抽籤股明起申購
快訊／降價了！　雞蛋堆到賣不完
快訊／維力發出3點聲明　公布檢驗報告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看

拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

推動「農業低碳」　台大生農學院與英國標準協會簽署合作

醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

想擁精彩人生！國小老師「考上空姐」卻猶豫了　前輩吐真心話

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因嘆：當然投其所好

快訊／蛋價再降3元！市場供過於求　蛋商公會：清明前可能更便宜

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

增產救國她最強！台中33歲女1年連生2胎　「姊弟只差11個月」

搭高鐵「為何選擇商務車廂？」　網列2原因：你坐看看

拼龍寶寶最後機會！營養師揭露「備孕必吃」4大菜單

推動「農業低碳」　台大生農學院與英國標準協會簽署合作

醫療院所漲掛號費「無上限」　衛福部宣布即起免審查：但有一要求

想擁精彩人生！國小老師「考上空姐」卻猶豫了　前輩吐真心話

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因嘆：當然投其所好

快訊／蛋價再降3元！市場供過於求　蛋商公會：清明前可能更便宜

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

記得要笑！虎尾科大王鈞聖被罵醒　神射揮軍小巨蛋4強

圓圓化身「真人版黃色小鴨」！　首登大巨蛋主持解鎖願望清單

中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

急著關車門害9旬翁遭夾摔傷　客運駕駛過失傷害起訴

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

台中「火燒菇寮」畫面曝！濃煙竄天鐵皮塌陷　疑燒金紙釀災

天災不影響收成？陸連續9年保持糧食產量　官方打包票不可能造假

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

即／1萬公斤蘇丹紅流向牛頭牌　好帝一緊急聲明

女房仲「被同事壓床脫褲」身心崩潰：他卻開心領獎

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

校方坦言「未交接有特教生」　校長承認疏失：將全面檢討

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

更多熱門

相關新聞

維力毒辣椒粉數量對不上　津棧竟還冒用「海順」出貨

維力毒辣椒粉數量對不上　津棧竟還冒用「海順」出貨

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有520公斤流入泡麵大廠「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品稽查，卻發現進貨數只有120公斤，且上游廠商對不上。對此，高雄市衛生局強調，維力確實被列在津棧公司問題辣椒粉的下游廠商，而數量之所以有落差，進一步調查後，發現竟是津棧冒用海順公司名義出貨，不排除有隱匿情事，將約談海順公司相關人員到案說明。

泡麵大廠維力中鏢？問題辣椒粉稽查「對不上」

泡麵大廠維力中鏢？問題辣椒粉稽查「對不上」

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

即／八方雲集被打臉後改口了：停用該廠原料

即／八方雲集駁採購毒辣椒粉　高市府揭3報單打臉

即／八方雲集駁採購毒辣椒粉　高市府揭3報單打臉

即／進口6.7萬kg毒辣椒粉　高市府重罰306萬

即／進口6.7萬kg毒辣椒粉　高市府重罰306萬

關鍵字：

醫療費用衛生局掛號費醫療機構

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

台灣又有大陸品牌新車現身測試

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面