快訊／八方雲集被打臉後改口了！停用該廠原料：全面配合查核

▲八方雲集購入含蘇丹紅辣椒粉共6264kg。（圖／記者項瀚攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有6264公斤流入知名鍋貼店八方雲集。八分雲集昨(4日)聲明未採購此次新聞稿中違規辣椒粉原料，但今(5日)遭高雄市衛生局打臉，強調查出3份進口報單，有5批違規辣椒粉明確流向八方雲集。對此，八方雲集稍早再次發布聲明，「已立即全面配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料」。

八方雲集3月5日聲明如下：

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一、本公司於接獲高雄市衛生局通知上游廠商佳廣（津棧）公司有違規添加蘇丹紅色素之辣椒粉後，已立即全片配合高雄市衛生局查核並自主擴大停止使用該供應商之原料。

二、本公司一向重視並遵守台灣食品安全衛生法規，產品原料除經自主實驗室檢驗外，並定期送第三方公證單位進行檢驗與執行供應商評鑑，以維護消費者食品安全。

▲八方雲集3/5聲明。（圖／翻攝自官網）

昨晚高雄市衛生局公告，自津棧、佳廣國際貿易公司流出的3萬4414公斤違規辣椒粉，流向包括「新北市八方雲集4104公斤」、「桃園市海底撈物流配送中心3200公斤」、「台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤」、「彰化縣好品味生技實品510公斤、維力食品520公斤、億品香料25公斤」、「雲林縣永興辣椒行11500公斤」、「台南市好帝一食品10017公斤、典佑48公斤」、「高雄市八方雲集2160公斤、海順國際1368公斤、懶人披薩雞排5公斤」。

八方雲集昨晚隨即發布聲明，首先指出「本公司未採購此次新聞稿中之違規辣椒粉原料」。八方雲集表示，雖然使用的辣椒粉與高雄市衛生局通知檢驗異常的辣椒粉，為同一進口報關申請書，但報關單內有三種不同規格的辣椒粉，公司使用的規格為特製「粗辣椒粉」，與檢驗異常的「細辣椒粉」為不同品項。

▲高雄市衛生局於津棧、佳廣查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

不過今日高雄市衛生局表示，經清查津棧、佳廣國際貿易有限公司進口辣椒粉產品流向八方雲集餐飲集團的輸入許可證號，辣椒粉品項「各批」結果共3份進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0123507、IFT12AI0118403、IFT12AI0138401)，合計5個批號(有效日期1150618、1150622、1150614、1150809、1150914)，總重6264公斤，均為食品藥物管理署檢驗結果不合格的品項。

衛生局指出，再經核對「津棧國際貿易有限公司」所提供問題辣椒粉下游流向資料，八方雲集確實羅列該公司下游名單之一；刻正督請食品業者下架回收，全案已由檢調偵辦中。