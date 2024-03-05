掛號費免審查無上限！基層醫喜喊「遲來的正義」　民團不認同

▲民眾就醫掛號，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部宣布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經地方衛生局審查。基層醫療協會理事長林應然直呼「遲來的正義」，但民間團體不贊成取消，應該重新擬定合適的掛號費參考範圍，避免醫療院所不當收費影響民眾就醫權益。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部今（5）日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，醫事司司長劉越萍說明，掛號費用屬於行政費用，現在起全面回歸市場機制，不用再因為超過上限就要審查，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

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林應然表示，許多基層醫師都感到欣慰，說這是「遲來的正義」，雖然原本規範就是「備查」非「審查」，但各地衛生局的基準不同，例如北市是300元以內備查，但超過300元會進入審查，有些衛生局超過150元就審查，更進一步有些更是會刁難院所，要求要有成本分析，沒有就打回票不准漲，這項本來就不該有的審查，現在就更明確了。

林應然指出，國內醫療生態受限於健保總額制度，醫療費用收取就經常被打折，現在人事成本、各項成本提高，又不讓漲掛號費，要基層醫療如何生存。

「不會有聯合漲價。」林應然說，國內醫療院所那麼多，不可能每個人都漲價，低價競爭、掛號費低的大有人在，他直言「調漲掛號費是要冒業績風險的」，如果競爭力不夠，病人不來看病，調漲就是死路一條；至於有很多病人的院所，則可以用掛號費去控制門診量，都是要經過評估。

醫改會執行長林雅惠則不認同，她認為，醫療服務不能類比成一般商業服務，就醫行為取向和疾病需求、忠誠度、距離等都有關連，不應單純以市場機制來看待，如果基於保障民眾就醫權益，避免不當收費，衛福部不應該直接取消，而是應該重新擬定與時俱進的掛號費參考範圍，讓院所、衛生單位兩方都能有所依循。

林雅惠也提到，雖然行政管理端認為掛號費是行政費用，但從民眾角度，這些費用就是整體就醫所需費用，衛福部不應該因為行政費用就不管，而是該和公平會合作。因為如果沒有進行掛號費用盤點，瞭解市場掛號費落在怎樣的範圍區間，公平會要怎麼去查？過去就有診所聯合漲價被開罰紀錄，但這還是靠民眾檢舉。

消基會也不贊成取消，他們提出聲明指出，如果認為公告醫療機構收取掛號參考範圍金額過低，可以適度調整，而非全盤廢除。在資訊不明或不足下，主管機關建立資訊公開透明機制，讓民眾有所查詢，有所選擇是有必要的。

消基會也提到，地方主管機備查程序若有過當，中央主管機關應令其改善調整，而非犧牲民眾權益，廢除備查及可公開透明查詢制度。主管機關應密切觀察是否有違反公平交易法之聯合行為。