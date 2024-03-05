　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

維力進貨毒辣椒粉數量「對不上」　原因曝：津棧冒用海順出貨

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲泡麵大廠「維力食品」進口辣椒粉檢出含有蘇丹紅 。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有520公斤流入泡麵大廠「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品稽查，卻發現進貨數只有120公斤，且上游廠商對不上。對此，高雄市衛生局強調，維力確實被列在津棧公司問題辣椒粉的下游廠商，而數量之所以有落差，進一步調查後，發現竟是津棧冒用海順公司名義出貨，不排除有隱匿情事，將約談海順公司相關人員到案說明。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧、佳廣兩公司進口的中國辣椒粉，含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。1日會同相關單位，前往查封津棧、佳廣兩公司違規產品共3萬2739公斤，還查出已有3萬4414公斤流出外縣市。

▲高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口辣椒粉檢出蘇丹鴻，流向曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口辣椒粉檢出蘇丹紅，流向曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中津棧公司售出的違規辣椒粉，有520公斤流向彰化的「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品廠內稽查，發現品名、進貨有效日期的批號、數量、都與高雄市衛生局提供的流向資向不符。食品衛生科科長林毓芬表示，高雄市衛生局提供的資料是進貨520公斤，但現場稽查進貨數量卻只有120公斤、進口商的下游廠商也沒有流向維力公司，跟現場稽查的狀況不一致，不過目前還是先要求下架。

▲彰化縣衛生局到維力食品稽查，發現維力竟是向「海順」購買「120公斤」。（圖／翻攝自維力食品官網）

由於維力所購入的違規辣椒粉，與高雄市所查出的辣椒粉上游廠商、進口數量不同，高市衛生局4日派員再度前往津棧稽查，發現津棧公司竟是以海順的名義販售該批辣椒粉(出貨品名：辣椒粉，有效日期2025.9.22)共320公斤，並出具海順公司於112年12月14日、112年12月29日及113年2月21日出貨給維力食品工業股份有限公司的出貨單。

▲▼高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲津棧公司竟冒用海順公司名義，出貨辣椒粉給維力食品，且出貨數量與維力提供的也不同。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於數據仍落差，且津棧公司竟是以海順公司名義出貨，衛生局不排除中間有隱匿情事，將約談海順公司到案說明，以釐清海順公司與津棧公司的關係，同時將陳報高雄地檢署，並通知彰化縣衛生局。

高雄市衛生局強調，經核對，維力公司確實羅列「津棧國際貿易有限公司」問題辣椒粉的下游流向資料，輸入進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0148504，有效日期1150922)；刻正督請食品業者下架回收，目前全案已由檢調偵辦中。

ET快訊
快訊／逃回台灣30萬交保　高院裁定撤銷
6歲女童染新冠「心臟驟停當天亡」　1歲童腦水腫病逝
漲掛號費「無上限」！　衛福部宣布即起免審查
政院周四提交通記點新制　1200元以下「微違規」只罰款不記點
利息12%！2公司詐財上百億　檢調18路大搜索
最高賺13萬！3檔抽籤股明起申購
快訊／降價了！　雞蛋堆到賣不完

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飛進田裡！苗栗無號誌路口2車擦撞　女駕駛糗困泥中畫面曝

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

急著關車門害9旬翁遭夾摔傷　客運駕駛過失傷害起訴

台中「火燒菇寮」畫面曝！濃煙竄天鐵皮塌陷　疑燒金紙釀災

維力進貨毒辣椒粉數量「對不上」　原因曝：津棧冒用海順出貨

澳豐吸金案翻版！香港旭暉集團2公司詐財逾百億　檢調18路大搜索

阿北台中山區「刁車」摔落山坡受困3天　喝雨水維生奇蹟獲救

高雄商圈赫見「鬼畫符標線」　交通局給答案：全台首創

快訊／新北女在家如廁癲癇發作卡牆壁縫隙　警消拆馬桶救人

被爆性侵女演員「你沒反抗阿」！黃健瑋怒告妨害名譽　今出庭了

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

9歲妹打遊戲秀驚人手速！　隨音樂節奏敲螢幕反應超快

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

揭密大體化妝師賺多少　一具800：要有使命感

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

飛進田裡！苗栗無號誌路口2車擦撞　女駕駛糗困泥中畫面曝

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

急著關車門害9旬翁遭夾摔傷　客運駕駛過失傷害起訴

台中「火燒菇寮」畫面曝！濃煙竄天鐵皮塌陷　疑燒金紙釀災

維力進貨毒辣椒粉數量「對不上」　原因曝：津棧冒用海順出貨

澳豐吸金案翻版！香港旭暉集團2公司詐財逾百億　檢調18路大搜索

阿北台中山區「刁車」摔落山坡受困3天　喝雨水維生奇蹟獲救

高雄商圈赫見「鬼畫符標線」　交通局給答案：全台首創

快訊／新北女在家如廁癲癇發作卡牆壁縫隙　警消拆馬桶救人

被爆性侵女演員「你沒反抗阿」！黃健瑋怒告妨害名譽　今出庭了

飛進田裡！苗栗無號誌路口2車擦撞　女駕駛糗困泥中畫面曝

鍾明軒惹風波　出國被偷拍「不想搭同一班機」本人現身親回！

客機半空掉艙門遭美FAA稽核　波音涉多起「品質管控違規」

趙小僑靠YT養活全家！ 劉亮佐感謝「老婆成經濟支柱」認了資金燒光

吳哥窟巴士「爆炸起火」！　3人輕重傷

驚悚畫面曝！2駕駛「站路中爭吵70秒」　遭貨車撞飛1死1重傷

快訊／殯葬小弟涉槍殺台男獲30萬交保！北檢抗告成功

驚蟄到「6生肖」強勢轉運！屬牛正、偏財旺　第1名有大財運

記得要笑！虎尾科大王鈞聖被罵醒　神射揮軍小巨蛋4強

圓圓化身「真人版黃色小鴨」！　首登大巨蛋主持解鎖願望清單

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

社會熱門新聞

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

BMW電動休旅遭撞　黑絲女業務下車成焦點

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

振奮！彰化遭撞小姊姊睜開眼了

「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘挨撞揭現況

冷氣機砸死女大生　空調業者求情「新婚剛生子」

室友看A片擾人又吸膠　他拿安全帽狂K奪命

北捷變態男狂射臭酸水　吳念真廣告女模也受害

藝人周思潔街頭跌倒「正面趴地」畫面曝

基隆男除草遭大車輪胎砸死　肚留30公分黑痕

害黃牌騎士撞上慘摔　他竟直奔保養廠VIP室等修車

街友積蓄竟十多萬　慘遭殺害棄屍愛河奇案

OL出差怕鬼　請男同事陪過夜告性侵

即／大貨車輪胎脫落砸死路人　司機找到了

更多熱門

相關新聞

醫療院所漲掛號費「無上限」衛福部宣布即起免審查

醫療院所漲掛號費「無上限」衛福部宣布即起免審查

以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局報備後才能漲價，衛生福利部今（5）日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之参考範圍」，醫事司司長劉越萍說明，掛號費用屬於行政費用，現在起全面回歸市場機制，用不再因為超過上限就要審查，但是要求醫療院所要將掛號費收費金額揭示於機構明顯處。

高雄商圈赫見「鬼畫符標線」　交通局給答案

高雄商圈赫見「鬼畫符標線」　交通局給答案

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因

為何辣椒粉「要加蘇丹紅？」　網曝1原因

即／1296公斤暫停出貨「維力」發3點聲明

即／1296公斤暫停出貨「維力」發3點聲明

「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘挨撞揭現況

「短裙黑絲女」爆紅！正面照曝光　BMW iX1試乘挨撞揭現況

關鍵字：

高雄衛生局蘇丹紅辣椒粉津棧佳廣維力食品

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

被毆老師怨「不知班上有特教生」　教育局通令各校：落實代課交接

大S隔5年現身「頭頂長白髮」登熱搜！

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

百萬YTR魚乾戀愛中！「男友身分曝光」狂放閃

蘇丹紅辣椒粉流向八方雲集！逾4千公斤用完了

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

台灣又有大陸品牌新車現身測試

丁噹「險罹子宮頸癌」急動手術！　醫揭1關鍵原因：跟性生活有關

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

築間火鍋遭爆「冰沙有蟑螂」

獨／BMW試車挨撞她變焦點　「短裙黑絲女」回應了

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面