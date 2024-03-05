維力進貨毒辣椒粉數量「對不上」　原因曝：津棧冒用海順出貨

▲泡麵大廠「維力食品」進口辣椒粉檢出含有蘇丹紅 。（圖／資料照）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有520公斤流入泡麵大廠「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品稽查，卻發現進貨數只有120公斤，且上游廠商對不上。對此，高雄市衛生局強調，維力確實被列在津棧公司問題辣椒粉的下游廠商，而數量之所以有落差，進一步調查後，發現竟是津棧冒用海順公司名義出貨，不排除有隱匿情事，將約談海順公司相關人員到案說明。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧、佳廣兩公司進口的中國辣椒粉，含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。1日會同相關單位，前往查封津棧、佳廣兩公司違規產品共3萬2739公斤，還查出已有3萬4414公斤流出外縣市。

▲高雄津棧、佳廣國際貿易公司進口辣椒粉檢出蘇丹紅，流向曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

其中津棧公司售出的違規辣椒粉，有520公斤流向彰化的「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品廠內稽查，發現品名、進貨有效日期的批號、數量、都與高雄市衛生局提供的流向資向不符。食品衛生科科長林毓芬表示，高雄市衛生局提供的資料是進貨520公斤，但現場稽查進貨數量卻只有120公斤、進口商的下游廠商也沒有流向維力公司，跟現場稽查的狀況不一致，不過目前還是先要求下架。

▲彰化縣衛生局到維力食品稽查，發現維力竟是向「海順」購買「120公斤」。（圖／翻攝自維力食品官網）

由於維力所購入的違規辣椒粉，與高雄市所查出的辣椒粉上游廠商、進口數量不同，高市衛生局4日派員再度前往津棧稽查，發現津棧公司竟是以海順的名義販售該批辣椒粉(出貨品名：辣椒粉，有效日期2025.9.22)共320公斤，並出具海順公司於112年12月14日、112年12月29日及113年2月21日出貨給維力食品工業股份有限公司的出貨單。

▲津棧公司竟冒用海順公司名義，出貨辣椒粉給維力食品，且出貨數量與維力提供的也不同。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於數據仍落差，且津棧公司竟是以海順公司名義出貨，衛生局不排除中間有隱匿情事，將約談海順公司到案說明，以釐清海順公司與津棧公司的關係，同時將陳報高雄地檢署，並通知彰化縣衛生局。

高雄市衛生局強調，經核對，維力公司確實羅列「津棧國際貿易有限公司」問題辣椒粉的下游流向資料，輸入進口報單(輸入許可號碼IFT12AI0148504，有效日期1150922)；刻正督請食品業者下架回收，目前全案已由檢調偵辦中。