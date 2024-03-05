桃機歲修惹民怨！藍委爆全因「小綠人空降」　鄭文燦駁：惡意抹黑

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

桃園機場跑道歲修造成航班延宕大塞機，引發民怨，國民黨立法院黨團5日召開記者會痛批桃機公司「扯到爆」，立委王鴻薇更點名行政院副院長鄭文燦，酬庸人事、染指桃機公司人事，「小綠人大空降」讓公司士氣低落。對此，鄭文燦辦公室回應，並未介入桃機人事任用，「酬庸之說是有心人士惡意抹黑，並非事實」。

王鴻薇表示，桃園機場歲修造成「大塞機」，除了引起民怨，更讓人重新檢視桃園機場到底發生什麼事，事實上桃園機場最大的問題，就是民進黨政治酬庸，上層不專業的管理，嚴重影響到桃機整體的公司治理，桃園機場原本2019年是13名，當年是最佳成績，2022年下滑到67名，2023年排名又下滑到82名，成績慘不忍睹。

王鴻薇說，事實上過去被拔官的桃園機場董事長王明德，就是鄭文燦擔任桃園市長時的副市長，在任期間甚至發生大範圍機場停電，最後因第三航廈無能下台，而現任楊偉甫專業是土木水利、並非航空，也是典型的酬庸，今天會出這種包，更是不讓人意外。

王鴻薇說，其實在選前，她就接獲桃園機場基層員工的陳情信，信中更是直指鄭文燦等綠營大量安插人馬在桃園機場公司，尤其九合一大選敗後，桃機內部就受到壓力，要求開出兩個高缺，條件還必須薪資七萬元以上管理師等級。

對此，鄭文燦副院長辦公室表示，鄭副院長向來尊重各機關的用人制度，並未介入桃機人事任用，「酬庸之說是有心人士惡意抹黑，並非事實」。

關於桃機航班延誤事件，鄭文燦副院長辦公室說，行政院已要求交通部民航局及桃機公司嚴正檢討航管應變措施，並重新檢討維修工程對於航班營運調整的標準作業程序。行政院並要求桃機提早完成跑道維修，已在昨晚9點提前完工，恢復雙跑道運作。