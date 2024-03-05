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桃機跑道歲修引民怨　綠黨團要桃機檢討：別永遠躲在交通部後

▲▼桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

▲桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。對此，民進黨立院黨團今（5日）回應，桃機沒有做好引發大家檢討，應該勇於面對，歲修跑道不能公告後草草了事，應該跟使用者還有航班公司協調、說明，站在立委監督職責，桃機有很大改善空間，民進黨的要求跟監督也不會鬆手。

桃園機場日前因為南跑道歲修，造成逾300航班延誤超乎預期，超過1成延誤達2小時，不少民眾行程都因此泡湯。

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，對於桃機風波，民進黨團幹事長吳思瑤表示，桃機應該檢討，不要永遠躲在交通部後方，應該承擔起責任，歲修跑道不能公告後草草了事，應該跟使用者還有航班公司協調、說明，讓機場運作安全、大家維持秩序，也不會造成延誤，這是桃機公司應該承擔的責任。

吳思瑤指出，沒有做好引發大家檢討，桃機應該勇於面對，站在立委監督職責，桃機有很大改善空間，民進黨的要求跟監督也不會鬆手。

另外數位身分證虧損也引發爭議，民進黨立委鍾佳濱強調，該提案已經歷經相當多任內閣，2016年推動後由內政部編列預算採購，後來因故暫緩實施，包含人權團體跟科技專家的質疑，整個案子暫時擱置，既然廠商跟政府訂有合約，一切就按照採購法進行，政府部門任何公共工程跟採購都有法律依循，廠商權利也有被明確保障。

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