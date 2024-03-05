「撞船案」用字與陸方雷同　綠委指涉責任歸屬：陷台灣海巡於不義

▲內政委員會報告擠成一團（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

海委會主委管碧玲昨至立院為陸漁船翻覆案專題報告，但藍營不滿專報名稱「金門撞船案」遭更改，杯葛議事超過20分鐘。對此，民進黨團今（5日）回應，改專報名所在多有，最有名的是前內政部長李鴻源。民進黨團也強調，現在還在談判中，國會卻自己定調是撞船案，中方談判代表一定如獲至寶、跟台灣談判代表說：你們自己的國會都說是撞船案，有什麼好爭的？這是陷台灣談判代表和海巡於不義。

對於撞船案名稱，民進黨團副幹事長洪申翰表示，這個標題非常重要，兩岸正針對金門海巡事件協商，台灣國會卻自己定調是撞船案，若我是中方談判代表，一定如獲至寶、跟台灣談判代表說：你們自己的國會都說是撞船案，有什麼好爭的？這是陷台灣談判代表和海巡於不義，甚至讓海巡招致後續法律上問題。

洪申翰強調，中國人大5日召開，4日中國全大代表批評金廈事故是「台灣撞船致人於難，要道歉、賠償、譴責肇事者」，撞船用在什麼樣的語境、用意為何？就是要定台灣海巡的罪，後續就是要道歉、賠償、懲處，這非常嚴重，也是人大代表正在使用的詞，這就是為何民進黨團這麼堅持，不可任意扣上「撞船」帽子。

洪申翰指出，管碧玲昨天到國會，當然必須嚴正表達這樣的標題不妥也不適合，要跟在野黨表達，該譴責、糾正的是提出撞船案三字的召委，而不是為了捍衛國家利益、要求糾正的管碧玲，這是大是大非的國家利益問題，怎麼可以等同視之？標題糾正事關重大，不是隨隨便便作文比賽，在野黨對攸關國家利益大事是這麼輕忽的態度嗎？

民進黨團書記長莊瑞雄指出，媒體也披露，立法院攻防時，陸方跟家屬隔海緊盯直播，海巡也會觀看、關切自身利益，國會議員昨天扮演的角色，海巡兄弟看了是點滴在心頭，行政立法對事件評價不同，所在多有也都是慣例，直接定性為撞船事件，海巡兄弟情何以堪？談判代表何以自處？國會屬於國人，涉及對外事件，也許國民黨不認為這是對外事件，但在捍衛疆土時，民進黨還是全力捍衛海巡弟兄。

莊瑞雄表示，國民黨執政時，紀國棟、民進黨立委提出專案報告，行政部門大筆一揮就改了，立法院常會覺得是嚴重影響社會治安、毒品氾濫，行政部門只會就監督事項，毒品、槍枝作專案報告，所在多有，最有名是前內政部長李鴻源，說這是對國會不尊重或藐視國會有點太嚴重。

