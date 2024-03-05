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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭謝國樑嗆「邪惡且貪婪」　林右昌怒反擊：唯有瘋狂使人滅亡

記者鄭佩玟／台北報導

針對基隆市長謝國樑受訪表示，前市府花7.3億元興建城際轉運站，每年固定權利金從50萬元到200萬元，市府會查清楚前市府如何圖利廠商，「這是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物」。前基隆市長、內政部部長林右昌今（5）日回擊，唯有瘋狂使人滅亡，自己真的很無奈，「去扯基隆城際轉運站幹嘛？廠商又不是客運業者，謝國樑為何不去說，協力廠商其實是國光客運呢？」

▲內政部長林右昌。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲內政部長林右昌。（圖／記者鄭佩玟攝）

林右昌提及，當初城際轉運站也有邀客運業者經營，但他們認為有13席月台，遠高於目前基隆的需求，所需要維護管理空間包括公共跟戶外，都認為會虧錢，前前後後流標了四次，最後好不容易找到有業者願意來結合國光客運投標，是很需要勇氣，不是像謝國樑所說，要跟東岸商場比，甚至跟台北的市府轉運站比，「又用芭樂比蘋果，台北京站是百貨公司，根本無法相比擬，基隆的城際轉運站很單純，就是後台跟公車的空間，目的為了服務乘客，商業經營受到很大限制」。

林右昌續批，經營的相關權利金又被謝國樑鬼扯，說什麼權利金太少，但都提過了，全國各縣市的轉運站，很多是市政府需要編列預算補貼，就算新北的板橋轉運站擁有優越條件，每年固定權利金也是50萬，「謝國樑別再為了他自己無法跟社會交代清楚，就拉我來救援」，不斷用扭曲的話語誤導視聽，真的很不好。

林右昌說，請謝國樑要好好回答社會對他的質疑，1月31號他親自在市長室開兩次會，一次還是晚上十點多，「我擔任基隆市長八年，市府鐵門八點就拉下，若如他所說只是聽聽簡報，那有何道理，鐵門都拉下來還要回去主持會議？若不是市長主持，警察會動嗎？」因此謝國樑別再避重就輕。

林右昌又說，昨天基隆市議會也討論議題，「國民黨籍議員說我執政時把OT改成ROT，這是嚴重錯誤的說法，因為當初基隆東岸停車場，是基隆之恥，根本沒有商場，是基隆罪惡淵藪，我們當時就希望一定要用會賺錢的停車場，來帶動商場營運，因此若投標廠商有這個能力，當然很好！」來投標的廠商都有提出軟硬體的改建計畫，最令人印象深刻的是，有廠商還說要在東岸停車場蓋摩天輪。

林右昌強調，因此招商時，本就希望對於基隆商場發展要有增改建的計劃，這件事數年前在基隆市議會就已經充份報告跟說明，很遺憾，謝國樑為了政治操作又拿出來扯，讓民眾誤會，提醒謝國樑，別再用片段的資訊去轉移焦點。
 

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