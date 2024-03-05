桃機跑道歲修引民怨！　藍揭「酬庸關係」轟：小綠人大空降

▲國民黨團召開記者會並回應時事。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

桃園機場跑道歲修，航班延宕大塞機，引發民怨。國民黨立法院黨團今（5日）召開記者會痛批桃機公司「扯到爆」，立委王鴻薇更點名行政院副院長鄭文燦，只剩人事酬庸、染指桃機公司人事，「小綠人大空降」讓公司士氣低落，蔡政府一定要有人下台負責。

王鴻薇表示，桃園機場歲修造成「大塞機」，除了引起民怨，更讓人重新檢視桃園機場到底發生什麼事，事實上桃園機場最大的問題，就是民進黨政治酬庸，上層不專業的管理，嚴重影響到桃機整體的公司治理，桃園機場原本2019年是13名，當年是最佳成績，2022年下滑到67名，2023年排名又下滑到82名，成績慘不忍睹。

王鴻薇說，事實上過去被拔官的桃園機場董事長王明德，就是鄭文燦擔任桃園市長時的副市長，在任期間甚至發生大範圍機場停電，最後因第三航廈無能下台，而現任楊偉甫專業是土木水利、並非航空，也是典型的酬庸，今天會出這種包，更是不讓人意外。

王鴻薇說，其實在選前，她就接獲桃園機場基層員工的陳情信，信中更是直指鄭文燦等綠營大量安插人馬在桃園機場公司，尤其九合一大選敗後，桃機內部就受到壓力，要求開出兩個高缺，條件還必須薪資七萬元以上管理師等級。

王鴻薇拿出資料點名目前擔任桃園機場公司研究員的羅碧霞。她指出，羅在鄭文燦桃園市長任內，擔任過桃園市文化基金會執行長、桃園航空城副總等官位，之前更是媒體新頭殼的社長，而她現職酬庸的研究員職位，等同處長月薪高達9萬；另一位則是羅崴駿，過去擔任鄭文燦時期勞動局專委，也是許多工務局標案評選委員，敗選後在桃園機場人力資源處，月薪也有將近七萬，這些人吃相難看，基層當然炸鍋，而陳情信中還說，「我桃機員工就是賤民，民進黨人才是人」看了讓人痛心。

林思銘指出，桃園機場歲修造成動線大亂，真的是歎為觀止，連要排定歲修的期間，都可以出現這麼大的疏漏，扯到爆，對歲修一點規劃調節都沒有，這難道不是人為造成的疏忽嗎？現在桃機公司董事長楊偉甫專業是水利，卻可以當機場公司董事長，這種酬庸任命，如何帶領桃機走出新氣象？

洪孟楷也說，全世界機場都有跑道歲修，但大家都沒有大規模塞機，只有台灣有這種問題；近年桃機排名節節下滑，從全球13名掉到82名，管理階層到底發生什麼事？桃機公司是不是只剩下酬庸功能？要求機場公司與交通部要有官員負起政治責任。

