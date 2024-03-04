陳建仁：持續強化社會安全網　預防家暴應加強性平教育

▲陳建仁今天參訪勵馨基金會林口服務中心。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長陳建仁今（4日）參訪勵馨基金會林口服務中心，他談及，政府會持續推動「強化社會安全網計畫」，結合地方政府與民間組織力量，提供受暴者「人身安全」、「醫療處遇」、「司法協助」及「庇護服務」等協助，盡力保護家暴受害人。

陳建仁表示，近日是天主教「四旬期」，也是復活節前40日的準備期，令他想起聖經所說「我們對最小的兄弟所做的，就是對耶穌基督所做的」，實際上，政府推動「強化社會安全網計畫」，就是要照顧社會上所有弱勢族群。

陳建仁指出，透過協助地方政府與民間組織布建「以家庭為中心」的整合性服務方案，以及中長期庇護服務資源，提供受暴者「人身安全」、「醫療處遇」、「司法協助」及「庇護服務」等協助。

陳建仁強調，保護家暴受害人，政府責無旁貸，一定會繼續與地方政府及民間組織攜手合作，做好家庭暴力防治工作。

此外，為有效預防家暴發生，陳建仁說，應持續加強學校「性別平權」教育，未來如能持續透過學校教育，將性別平權的觀念向下扎根，相信將能有效預防家暴的發生，他也期勉大家行公義、好憐憫、長存謙卑的心，讓台灣社會更加祥和。