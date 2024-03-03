北市特教生衝講台毆打老師　教育局：將提供老師慰問金

▲北市高中校園傳出特教生毆打老師事件。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

台北市某高中一名男學生，疑似因為不滿科任老師管教，在課堂間情緒失控，衝上講台對老師吐口水、怒飆髒話並出拳毆打，導致該名科任老師身上多處紅腫受傷。北市教育局今表示，該生為特教生，目前由家長同意在家學習及照顧，待情緒穩定後再返校上課；另對於受傷老師也會依法給予受傷慰問金。

北市某高中有一名男學生疑似因為不滿老師管制課堂秩序，情緒失控，衝向講桌對科任老師比中指、飆髒話、拉扯衣服，甚至出拳毆打，有同學拍下衝突過程放上網路，引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長達7分鐘的衝突影片中，動手的男同學指「學校開會有同意，他在不高興及情緒不穩定的時候，可以做一些事情來緩和自己，只要不影響課堂發出噪音即可」；但科任老師回應「你坐在第一排影響到我」，引發該名學生怒火，失控拍桌怒嗆「是我決定的嗎？我他X最後一個選位子」，隨即發生毆打衝突事件。

台北市教育局今回應，該生為特教生，學校在第一時間已經處理全班學生團體輔導，該生目前由家長同意在家學習及照顧，待情緒穩定後再返校上課。校方也有向教育局聯繫申請特教資源，做情緒障礙學生專業介入協助，學校會依據身心障礙學生正向行為支持三級預防計畫給予該生最大個別化正向支持，減少該生行為問題，也同時避免造成班級學習氛圍問題。

教育局指出，有關老師部分，視就醫後的實際狀況，依公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法，按需治療的情形發給受傷慰問金；北市教師研習中心也有提供全市教師個人或家庭專業心理諮商及紓壓輔導課程等支持服務，教師若有需要可提供協助。