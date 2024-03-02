翁曉玲質詢陳建仁稱「上對下關係」　吳沛憶驚：大頭病竟嚴重至此

▲立委吳沛憶質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委翁曉玲1日於立法院院會質詢行政院長陳建仁時脫口說出，「質詢是上對下的關係」，並引來陳建仁當場反彈。對此，同樣也是新科立委、民進黨籍的吳沛憶說，接受質詢是行政院對立法院「負責」的方式，「行政院來備詢，立委又不准院長回答，這是作秀不是質詢」，直言翁當一個月立委，大頭病竟嚴重至此。

吳沛憶說，她過去在台北市議會當了5年的在野黨民代，質詢從來沒有不准柯文哲、蔣萬安回答，質詢就是透過問答釐清問題。

「國民黨立委一堆憲法小白，我來教國民黨怎麼質詢。」民進黨立委吳沛憶說，質詢是不是「上對下」，不是哪一黨說的算，立法院職權憲法說的算，國民黨委員翁曉玲質詢行政院長說是「上對下」，不准院長答覆，完全搞錯憲法對質詢權的規定。

吳沛憶指出，憲法基本原則權力分立與制衡，check and balance，公民課本都有教，國民黨立委連憲法都不懂，還有一堆憲法小白整天在亂。

吳沛憶說，首先，憲法增修條文第3條第2項賦予立法委員質詢權，接受質詢是行政院對立法院「負責」的方式，行政院來備詢，立委又不准院長回答，這是作秀不是質詢。再來，大法官461號解釋進一步說明：質詢權背後的原理是「權力分立、平等相維」。

「國民黨立委說立法院對行政院是上對下，當一個月立委，大頭病嚴重至此。」吳沛憶說，國民黨立委吵要違憲開臨時會，上質詢台又當憲法小白，笑料百出，「拜託國民黨，尊重憲法賦予立委的職權，選你們進國會不是來鬧笑話的」。