　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忍過坐月子！人妻頂臭頭「被5間美髮店打槍」哭了　一票人卻不挺

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多老一輩總說「坐月子不能洗頭」，但隨著現代生活條件的進步、醫療水準發達，連醫師都直言，產後一個月內亦是可以洗頭的，只不過要注意保暖。然而，一名女網友坐月子期間，真的忍住不洗頭，怎料如今出關卻被美髮店接連打槍，氣得她回家邊哭邊洗。

女網友在匿名公社發文討拍，「被美髮店打槍了...哭哭。坐月子不能洗頭又不是我願意的，跑了5間都被打槍，其中2間還是有預約的，一表明超過30天沒洗頭，沒一個設計師願意幫我洗，我只能回家邊哭邊洗。不是要怪她們不敬業啦，只是歧視產婦也太誇張了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，這番言論反遭眾人吐槽，直呼「坐月子當然可以洗頭！都什麼年代了，還在被那種古老的習俗思想絆住？虧妳還是年輕人」、「妳哭什麼？30天沒洗的頭自己都不洗了，還敢去給別人洗啊」、「為什麼要表明超過30天沒洗頭？要拿誠實獎狀嗎」、「老公呢？不能幫妳洗一下？還是妳跟我一樣單親了」、「為什麼要那麼老實？就默默洗頭就好」、「加錢是不會嗎？」「以前坐月子不能洗頭是因為沒吹風機，現在不洗頭是妳自己懶到極點」。

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文也釣出過來人，紛紛表示「除了在醫院住院期間，回家幾乎每天洗，三胎都如此，忍一個月的...真的很辛苦」、「老實說我生完當天就洗，頭髮吹乾就好了」、「我坐月子時被老人家要求，35天沒洗頭，一出月子也是想請人洗鬆一下，但自己先洗過、基本清潔一下，是對自己也是對別人的尊重」；另外，還有從事美髮業的網友回道，「怎麼可能？妳來我幫妳洗。」

根據衛福部國民健康署「孕產婦關懷網站」指出，自然產後體力一恢復便可下床走動，應可沐浴；而剖腹產只要傷口沒有感染，並使用防水材質的傷口敷料，亦可在產後3-5天淋浴清潔身體，不過沐浴後要迅速擦乾吹。

另外，產後1個月內在健康情況允許下，是可以洗頭、梳頭的，不過應注意下列幾點，包括洗頭的過程中，水溫要避免過冷或過燙，建議控制在體溫上下；還有一般產婦在產後頭髮較油，也容易掉髮，要使用溫和的洗髮用品；最後洗完應立即擦乾，避免受寒。

ET快訊
老父病危還在救...5億高中生急護家產　全為保護無國籍生母
快訊／年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元
機車騎進超商！　高雄猴下場慘了
快訊／中華羽球隊法國遇行竊　體育署回應了
5億高中生憂房產被奪！30筆權狀交代書保管　關鍵29天時間軸
謝金燕《浪姐5》遭嫌沒存在感！「上班照」驚艷陸網：狀態太強
快訊／海地宣布進入緊急狀態
快訊／小S、許雅鈞現身致意：我公公在天堂會非常欣慰
台灣又有「大陸品牌新車」現身測試！裕隆原廠回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻：裸下身嗎

驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

點青蔥拉麵！女友嫌「你這樣吃超沒食慾」...竟爆氣提分手

喜迎金龍年假期休不夠？搭大眾運輸給你滿滿「享Chill生活提案」

回一次訊息花半小時！他用「1方式」聊天　網愣：無解

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

滾屎忍不住「妹子車上噴瀉」　男友反應驚呆！網傻：裸下身嗎

驚蟄來了！「3生肖」正、偏財大爆發　6禁忌一次看

點青蔥拉麵！女友嫌「你這樣吃超沒食慾」...竟爆氣提分手

喜迎金龍年假期休不夠？搭大眾運輸給你滿滿「享Chill生活提案」

回一次訊息花半小時！他用「1方式」聊天　網愣：無解

快訊／17LIVE台灣驚傳裁員！　去年大虧逾78億啟動全球布局新戰略

桃仔園電影趴3／8日開跑　結合在地餐點、親子市集

逼友還債上手銬+鐵鍊！不給飲食關一天　他破壞鐵窗逃命　

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

貴賓狗熱愛淋浴「擺頭找水源」舒服瞇眼　有混到海狗吧！

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

30KK罩杯天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸手術」沒用　乳房又重新長回來

快訊／新北阿伯公園開喝爆衝突　敲破酒瓶刺傷酒友

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

《小學堂》小西瓜近況曝！網驚：變太漂亮

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

施暴特教生願向老師致歉！教育局：復學後將安排助理員入班協助

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

才叫爸媽688入場「台積電狂飆714」　全家嗨爆

優質老公「偷吃年輕女同事」　固定1時間激戰！妻崩潰

生乳捲秒殺惹怒VVIP　「亞尼克宿敵」：嘴放乾淨點

麥當勞「薯條」改配方？釣一票員工揭原因

更多熱門

相關新聞

火腿吃出老鼠尾巴！她驚還帶毛吐整晚

火腿吃出老鼠尾巴！她驚還帶毛吐整晚

大陸有網友近日在社交平台發布圖文稱，在龍大肉食無澱粉方肉火腿中吃出異物，「好像是老鼠尾巴」，引發廣泛關注。微信公眾號「龍大美食」3月3日針對「火腿疑似吃出老鼠尾巴」一事發布情況說明，依據權威機構檢測結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴。

17歲女友交過7任男友　約他看U2「突亂摸喊想要」

17歲女友交過7任男友　約他看U2「突亂摸喊想要」

桃機買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答

桃機買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」　內行解答

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　釣出一票老司機

釣蝦場撿到手機「跳出甜美爆乳照」　釣出一票老司機

月薪50K有房住！24歲男「開4條件」徵婚　全場轟爆

月薪50K有房住！24歲男「開4條件」徵婚　全場轟爆

關鍵字：

坐月子產後護理洗頭美髮店網友

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面