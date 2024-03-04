忍過坐月子！人妻頂臭頭「被5間美髮店打槍」哭了　一票人卻不挺

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多老一輩總說「坐月子不能洗頭」，但隨著現代生活條件的進步、醫療水準發達，連醫師都直言，產後一個月內亦是可以洗頭的，只不過要注意保暖。然而，一名女網友坐月子期間，真的忍住不洗頭，怎料如今出關卻被美髮店接連打槍，氣得她回家邊哭邊洗。

女網友在匿名公社發文討拍，「被美髮店打槍了...哭哭。坐月子不能洗頭又不是我願意的，跑了5間都被打槍，其中2間還是有預約的，一表明超過30天沒洗頭，沒一個設計師願意幫我洗，我只能回家邊哭邊洗。不是要怪她們不敬業啦，只是歧視產婦也太誇張了！」

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然而，這番言論反遭眾人吐槽，直呼「坐月子當然可以洗頭！都什麼年代了，還在被那種古老的習俗思想絆住？虧妳還是年輕人」、「妳哭什麼？30天沒洗的頭自己都不洗了，還敢去給別人洗啊」、「為什麼要表明超過30天沒洗頭？要拿誠實獎狀嗎」、「老公呢？不能幫妳洗一下？還是妳跟我一樣單親了」、「為什麼要那麼老實？就默默洗頭就好」、「加錢是不會嗎？」「以前坐月子不能洗頭是因為沒吹風機，現在不洗頭是妳自己懶到極點」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文也釣出過來人，紛紛表示「除了在醫院住院期間，回家幾乎每天洗，三胎都如此，忍一個月的...真的很辛苦」、「老實說我生完當天就洗，頭髮吹乾就好了」、「我坐月子時被老人家要求，35天沒洗頭，一出月子也是想請人洗鬆一下，但自己先洗過、基本清潔一下，是對自己也是對別人的尊重」；另外，還有從事美髮業的網友回道，「怎麼可能？妳來我幫妳洗。」

根據衛福部國民健康署「孕產婦關懷網站」指出，自然產後體力一恢復便可下床走動，應可沐浴；而剖腹產只要傷口沒有感染，並使用防水材質的傷口敷料，亦可在產後3-5天淋浴清潔身體，不過沐浴後要迅速擦乾吹。

另外，產後1個月內在健康情況允許下，是可以洗頭、梳頭的，不過應注意下列幾點，包括洗頭的過程中，水溫要避免過冷或過燙，建議控制在體溫上下；還有一般產婦在產後頭髮較油，也容易掉髮，要使用溫和的洗髮用品；最後洗完應立即擦乾，避免受寒。