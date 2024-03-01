月薪50K有房住！24歲男「開4條件」徵婚　全場轟：被寵壞的媽寶

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名24歲男生月薪5萬，目前住在雙北一間套房內，無須負擔房租、水電，而他一直想娶個賢內助，並開出4個徵婚條件。對此，不僅女性友人傻眼，網友們更一面倒酸爆，直呼「哪來的自信？」「他需要清醒欸」。

女網友在Dcard提到，朋友今年24歲，月薪五萬，目前住在雙北一個小套房，房租、水電都是由父母負擔，「他想娶一個老婆陪伴在家裡，有溫暖家的感覺。」

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至於結婚條件，男方提出4點，首先他希望老婆不工作，能在家煮飯、做家事，等他下班回來；然後他每個月會給1萬塊，作為妻子的薪水，煮飯錢、生活費則另計，「但買的菜不希望太貴，而兩人吃的、生活上需要買的、垃圾袋類的家庭用品，盡量壓在1萬5就好。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

等到妻子懷孕後，他每個月會調漲到1萬5，至於醫院看病的費用，會有朋友支援；最後，小孩必須由老婆全程自己帶，不請保母也不會提供月子中心的錢。

聽完朋友的徵婚條件，原PO不以為然，忍不住吐槽「我說這種條件還是別結婚了，在雙北這樣還不如自己工作賺錢，而且1個月1萬，薪水真的是少中之少。」

對此，網友們紛紛回應，「他是活在80年代嗎？不尊重人也要有個限度」、「妳朋友哪來的自信？是不是連女友都沒交過」、「感覺他想用1萬找個傭人&生育機器，是不是想太美，不是無言...已經到好笑的地步了」、「是在找保姆，不是找老婆吧，去外面當保姆薪水也不止1萬」、「妳朋友就是個被寵壞的媽寶，他要找的不叫老婆，叫家事工具和生育機器」、「請他回家好好當媽媽的老寶貝」。