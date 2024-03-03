17歲女友交過7任男友　約他看U2「突亂摸喊想要」！他嚇傻喊停

▲女友主動喊想要，嚇壞原PO。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

每對情侶的想法不同，有些人覺得剛交往就能發生關係，也有人堅持婚後才能有性行為，一名男網友表示，現任女友是他的初戀，交往一個月後，兩人去了「約會聖地」U2電影院，怎料，電影看到一半，女友開始碰觸他的身體，還主動說「想要」，讓他驚訝直呼「女生這麼開放嗎？」

男網友在Dcard發文，「交往沒多久的女友很想要色色」，玩網路遊戲認識現任女友，交往一個月左右，相約在現實世界碰面，他提議去看電影，女方便說要去U2，「我一開始不知道這是什麼」。

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沒想到電影看到一半時，女友突然間對他毛手毛腳，還主動說「很想要來做」，但原PO當下拒絕女友，「所以說現在女生都這麼的開放嗎，是我認知錯誤嗎？」他也透露，女友快滿18歲，已經交過6、7任男友了。

貼文一出，網友認為事有蹊蹺，而且女生未成年，可能會有法律責任，「還是先確定了解一下雙方狀況再來吧」、「是不是進展有點過快」、「先釐清她是生理性喜歡，還是單純想要固砲類型，不然就小心被騙砲」、「小心仙人跳」、「要好好保護自已」、「小心未成年觸法，再來仙人跳」、「有交過男友的高中生小妹妹其實都很主動的」。

還有過來人分享戀愛經驗，「過來人經驗告訴你，遊戲認識的女生，她們也把戀愛當遊戲，隨便玩玩而已，你真的不要太認真，會很受傷，你可以當參考慢慢觀察，交往過兩任遊戲認識的女友路過」。