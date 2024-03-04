火腿吃出老鼠尾巴！她驚「還帶毛」吐整晚　陸食品大廠急回應

▲火腿吃出疑似「老鼠尾巴」 。（圖／翻攝自影片）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸有網友近日在社交平台發布圖文稱，在龍大肉食無澱粉方肉火腿中吃出異物，「好像是老鼠尾巴」，引發廣泛關注。微信公眾號「龍大美食」3月3日針對「火腿疑似吃出老鼠尾巴」一事發布情況說明，依據權威機構檢測結果，排除涉事火腿「異物」為老鼠尾巴。
影片中顯示，該女網友購買的龍大肉食無澱粉方肉火腿中露出半截疑似老鼠尾巴的物體。
她吐槽稱，「噁心死了，吐了一晚上，膽汁都快吐出來了，好像是老鼠尾巴，衛生真是堪憂。」她還回應留言稱，「這個上面還有毛」、「一開始以為是蟲子」等。
根據該網友提供的火腿外包裝顯示，該火腿生產商為山東龍大美食股份有限公司，產地位於山東省煙台市，生產日期為2024年1月28日。
山東龍大美食股份有限公司客服人員29日中午回應事件稱，29日當天，公司派專人趕赴青島，配合市場監管部門與消費者取得當面聯繫，共同對涉事火腿進行確認、封存，由市場監管部門送往權威機構進行檢驗鑑定。
通報稱，經山東省動物疫病預防與控制中心、濟南市農產品品質安全中心專家對涉事火腿中「異物」外觀鑑定，「異物」為無骨骼結構的中空管狀，管腔外徑約2.5mm、內徑約1mm。鑑定意見為，不屬於動物尾巴，高度疑似為動物血管。經山東省食品藥品檢驗研究院對涉事火腿「異物」進行鼠源性、雞源性、豬源性成分鑑定，檢測結果為未檢出鼠成分，檢出雞成分、檢出豬源性成分。
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