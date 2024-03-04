火腿吃出老鼠尾巴！她驚「還帶毛」吐整晚　陸食品大廠急回應

每對情侶的想法不同，有些人覺得剛交往就能發生關係，也有人堅持婚後才能有性行為，一名男網友表示，現任女友是他的初戀，交往一個月後，兩人去了「約會聖地」U2電影院，怎料，電影看到一半，女友開始碰觸他的身體，還主動說「想要」，讓他驚訝直呼「女生這麼開放嗎？」