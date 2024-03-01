桃機爽買衣服！一入境日本「瞬間噴9千」傻爆眼　內行解答

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前赴日旅遊，怎料只是在桃機免稅店買了衣服，入境日本時，竟被要求繳交約新台幣9千元的稅金，傻眼的她忍不住發文求解。對此，就有內行現身解答，讓不少網友也長知識了。

女網友昨在臉書社團「日本東北自由行旅遊情報愛分享」提到，「請問一下，我們在桃園機場免稅店買衣服，約7萬多台幣，入境日本仙台機場後，居然在出關時，被擋下繳了稅金，第一次遇到...繳了4萬4日元（約新台幣9242元），當場傻眼。」

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PO文釣出內行，表示「入境日本免稅額是20萬日圓，現在匯率大概4萬台幣，超過課稅」、「日本海關認為你是要做生意的，所以課你稅...很正常」、「妳如果剪標籤，就不會被課稅」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／桃機提供）

而網友們也紛紛回應，「在桃園機場買東西，可以回國時再領貨就好了」、「妳在國外免稅店買的東西，如果回國超過免稅額一樣要課稅」、「沒錢就沒這個煩惱XDDD」、「謝謝長知識了，女兒託我看三宅的包，2-3個就超標了吧」、「還沒出國就花這麼多錢」。

事後，原PO無奈表示，「真的用錢買經驗，本來是想買去日本穿美美......。」

的確，根據《外交部領事事務局》簽證及入境須知，自2018年4月1日起，國人入境日本時，攜帶物品超過免稅範圍「20萬日圓（約台幣4萬1988元）」者，須至日本海關課稅檢查櫃台辦理繳稅。