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川普「超級星期二」可望全勝獲提名！　拜登國情咨文將提連任願景

▲▼美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲美國民主、共和兩黨總統初選的「超級星期二」將登場，現任總統拜登和前總統川普幾乎篤定勝出。（圖／CFP）

文／中央社記者石秀娟華盛頓3日專電

美國民主、共和兩黨總統初選的「超級星期二」將登場，美媒預料川普將全面勝出，終結對手海利的競選機會。幾乎篤定獲提名的拜登將藉7日的國情咨文提出第二任的願景。

包括阿拉巴馬州、加州、德州等15個州、以及美國領地薩摩亞（Samoa）5日將同時舉行民主、共和兩黨的總統初選。這天兩黨都將選出超過1/3的選舉人，對選情有關鍵影響，被稱為「超級星期二」（Super Tuesday）。

美國「國會山莊報」（The Hill）3日報導，美國前總統川普（Donald Trump）幾乎確定「超級星期二」後將在初選中勝出，接著拜登（Joe Biden）7日將發表國情咨文，這場如馬拉松般的大選將在這週拉開序幕。

外界預料川普將在「超級星期二」大獲全勝，3月中左右拿到1215張選舉人票，跨過成為共和黨總統候選人的門檻。報導指出，川普團隊準備好徹底擺脫競爭對手海利（Nikki Haley），並急切想整合共和黨全國委員會（Republican National Committee），以強化募款能量。

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲共和黨初選1月中開跑後，川普沒有輸過一州。（圖／路透）

共和黨初選1月中開跑後，川普沒有輸過一州，2月底在南卡羅來納州輕取曾任該州州長的海利後，川普團隊即改變戰略，忽視海利，把重點放在與拜登的再度對決。兩人日前雙雙走訪美國與墨西哥邊境，就非法移民議題交鋒。

前駐聯合國大使海利矢言不退選，也籌得可觀競選資金。她認為，共和黨7月全代會時，可能有選舉人因川普遭刑事起訴的官司，而考慮不支持他。

川普面臨4項刑事起訴，2項涉及試圖推翻2020年總統大選結果，另包括不當持有機密文件、支付封口費給色情片演員並偽造商業紀錄。紐約法官已排定25日開庭審查封口費案，川普將成為美國首位因刑事指控受審的前總統。

根據「國會山莊報」，拜登團隊認為，川普成為共和黨候選人明確化後，將有助拜登的選情，因為這將讓選民重新注意到川普的官司以及爭議言論。

報導說，拜登將利用發表國情咨文的機會積極闡述連任的必要性。未具名的白宮官員指出，拜登將在演說中提及任內成就，包括通過獲跨黨派支持的基礎建設法案、晶片法案等，同時也讓外界看到他與川普的不同願景。

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